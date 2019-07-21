Выборы в Раду: появились первые фото и видео голосования украинцев за границей

21 июля Украина выбирает состав нового парламента, а первыми голоса за кандидатов в народные депутаты отдали украинцы, которые проживают в Австралии.

Об этом сообщает посольство Украины в Австралии в Facebook.

"Первые в мире голосуют украинцы Австралии на едином избирательном участке Зеленого континента в Канберре. Поэтому без памятного фото - никак. Члены нашей замечательной комиссии всегда готовы помочь тем, кто преодолел немалые расстояния чтобы отдать свой голос", - говорится в сообщении.

В Украине избирательные участки открылись в 8:00. Голосование продлится до 20:00.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в пятницу, 19 июля, на избирательном участке, где будет проходить голосование для граждан Украины, были испорчены все бюллетени.