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Выборы в Раду: в индийском посольстве произошло серьезное ЧП

суббота, 20 июля 2019, 22:25
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В пятницу, 19 июля, на избирательном участке, где будет проходить голосование для граждан Украины, были испорчены все бюллетени.

Об этом сообщают на сайте Посольства Украины в Индии.

Инцидент произошел на заграничном избирательном участке №900025 в Республике Индия. Тогда распространили информацию в СМИ, что возможный срыв голосования для украинцев в Индии.

Однако вскоре на замену испорченных бюллетеней были получены новые. Исходя из этого голосование в помещении Посольства Украины в Республике Индия пройдет без каких-либо изменений 21 июля 2019 года с 08:00 до 20:00.

Как сообщал "Апостроф", дабы не скандалить прямо на избирательном участке, не обнаружив себя в списке избирателей в день выборов, лучше заранее проверять данные на сайте Государственного реестра избирателей.

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