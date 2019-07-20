Выборы в Раду: в индийском посольстве произошло серьезное ЧП

В пятницу, 19 июля, на избирательном участке, где будет проходить голосование для граждан Украины, были испорчены все бюллетени.

Об этом сообщают на сайте Посольства Украины в Индии.

Инцидент произошел на заграничном избирательном участке №900025 в Республике Индия. Тогда распространили информацию в СМИ, что возможный срыв голосования для украинцев в Индии.

Однако вскоре на замену испорченных бюллетеней были получены новые. Исходя из этого голосование в помещении Посольства Украины в Республике Индия пройдет без каких-либо изменений 21 июля 2019 года с 08:00 до 20:00.

Как сообщал "Апостроф", дабы не скандалить прямо на избирательном участке, не обнаружив себя в списке избирателей в день выборов, лучше заранее проверять данные на сайте Государственного реестра избирателей.