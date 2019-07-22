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​Названы суммы, которые получат партии, преодолевшие 2% барьер на выборах в Раду

понедельник, 22 июля 2019, 13:49
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Ряд политических партий по результатам парламентских выборов в 2019 году будут получать государственное финансирование.

Об этом пишет "Громадське".

Это следует из закона "О предотвращении и противодействии политической коррупции". Он предусматривает, что партии, набравшие на выборах более 2%, получат государственное финансирование на свою деятельность и должны отчитываться об использовании этих средств.

Согласно данным национального экзит-пола, на выборах в Раду более 2% набирают 11 партий, и получат деньги от государства в зависимости от своего результата. Эти средства партии будут получать в течение 5 лет.

Таким образом, если данные национального экзит-пола подтвердятся, больше всего денег получит президентская партия "Слуга народа" - 537 млн грн ежегодно, то есть более 2,5 млрд за 5 лет.

"Оппозиционная платформа - за жизнь" будет получать 141 млн в год;

"Европейская солидарность" - 109 млн;

"Батькивщина" - 93;

"Голос" - 77;

"Сила и честь" - 54;

"Оппозиционный блок" - 40;

"Партия Шария" - 38;

"Радикальная партия Ляшко" - 34;

"Украинская стратегия Гройсмана" - 27;

"Свобода" - 26.

Как сообщал "Апостроф", Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 57,01% протоколов в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

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