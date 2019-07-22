ЦИК подсчитала почти 30% голосов: онлайн трансляция

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 27,34 протоколов в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Центризбиркома.

Так, по данным обработки 27,34% протоколов больше всего голосов получает партия "Слуга народа" - 42,03%.

Следующие проходные партии расположились таким образом:

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,64%;

"Европейская солидарность" - 8,68%;

ВО "Батьківщина" - 8,29%;

"Голос" - 6,41%.

Как известно, ЦИК должна установить результаты выборов в Верховную Раду не позднее, чем на 15 день со дня голосования, то есть до 5 августа 2019 года включительно.

Напомним, ранее социологи обнародовали результаты Национального экзит-пола, которые показывают данные с избирательных участков по состоянию на 20:00.

Между тем, СМИ назвали главных кандидатов на кресло премьер-министра.