Известный актер "Квартала 95" прошел в Раду на родине Зеленского: появилась фотожаба

В родном городе президента Владимира Зеленского, Кривом Роге, победу на внеочередных выборах в Верховную Раду одержал кандидат от партии "Слуга народа", актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков, по прозвищу "Юзик".

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Корявченков одержал победу на 33 избирательном округе. По данным на 7:30 утра 23 июля, обработано почти 98 процентов протоколов, "Юзик" набирает 60,9 процентов голосов.

Будущий нардеп родился в 1974 году в Кривом Роге. Закончил Криворожский технический университет, получил профессию инженера-электрика. В 1995 году начал выступать в КВН. После института с 1997 по 2003 год работал в Центральном горно-обогатительном комбинате электрослесарем, мастером, инженером и заместителем председателя профкома. В 2004 году получил второе образование по специальности "Экономика предприятия" в Криворожском экономическом институте Киевского национального экономического университета.

На выборах президента в 2019 году возглавлял штаб Зеленского в Кривом Роге.

В сети к победе известного актера отнеслись с юмором.

Напомним, подробнее о результатах внеочередных выборов в Верховную Раду читайте в материале "Апострофа": Однопартийное большинство в Раде: первые итоги выборов, фото и видео.