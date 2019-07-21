Кто прошел в Верховную Раду: первые результаты, фото и видео

21 июля в Украине и на участках за границей состоялись досрочные выборы в Верховную Раду, для участия в которых зарегистрировали 22 партии. Голосование прошло почти на 30 тысячах участков, в том числе за границей. Украинцы выбирали как партии, так и депутатов по мажоритарным округам.

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию.

22 июля



11:45

ЦИК признала выборы в Украине состоявшимися, заявила глава избиркома Татьяна Слипачук. Таким образом, результаты не будут оспариваться комиссией, так как не случилось ничего, что могло бы поставить итоги гонки под сомнения.

10:08

ЦИК завершила подсчет голосов на заграничных избирательных участках на выборах в Верховную Раду. Также выяснилось, что на все процедуры, связанные с выборами 21 июля, было потрачено около 3,5 млрд гривен.

07:50

Сталоизвестно, что 21 июля явка на выборы в Верховную Раду Украины побила исторический антирекорд.

07:00 Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в парламенте, Вакарчук заявил, что его партия готова к такому шагу, если ее приоритеты будут соблюдены.

00:05 В сети появилась интересная инфографика активности избирателей на досрочных выборах в 2014 и 2019 годах.

21 июля



23:45 Может ли Вакарчук стать премьер-министром? В "Голосе" считают, что очень даже да.У Зеленского, правда, список премьеров не такой "певчий".



23:02 Следите за результатами выборов онлайн здесь.

22:05 Социологи показали окончательные результаты Национального экзит-пола. В Раду проходят пять партий. Статистические шансы все еще имеетпартия "Сила и честь". Сейчас у нее 4.3%.

21:19 Глава ОПУ Андрей Богдан показал триумфальне фото с Зеленским. "Сделали их еще раз"



21:13 "Оппозиционная платформа - за жизнь" не пойдет в коалицию со "Слугой народа". Медведчук выступил с заявлением.

20:59 Вакарчук успокоил фанатов. ОЕ будет продолжать выступать. Вокалист будет все тот же.

20:42 Сам же Вакарчук заявил, что будет готов к переговорам по коалиции после оглашения результатов выборов.



20:36 Тем временем Петр Порошенко также заявил, что хочет "дружить" с Вакарчуком. И призвал все политсилы дистанцироваться от "Оппозиционной платформы - за жизнь", которую он назвал "Оккупационной платформой".

20:21 Что сказал Зеленский после победы его партии на выборах. Премьером будет новое лицо. Экономист. "Голос" Вакарчука позвали на переговоры о коалиции. В Украине могут объявить досрочные выборы на местном уровне: Зеленский сказал "не расслабляйтесь". Генпрокурором будет не человек с фамилией на Лу. Моряки вернутся домой, но дата пока не названа. Закон об импичменте будет принят одним из первых. Приоритеты - прекращение войны, возвращение пленных и борьба с коррупцией.



20:10 В штабе "Слуги народа" вместе с Зеленским празднуют победу на выборах.

20:00 Все, досрочные выборы в Украине закончились!Вот и результаты экзит-полов.

19:50 В штабе Зеленского аншлаг. В 20:00 будет обнародован Национальный экзит-пол.

19:00 Выборы понемногу подходят к концу. В штаб "Слуги народа"пришел лидер партии Дмитрий Разумков.

18:52 По состоянию на 18:00 полиция получила почти 1,8 тысяч сообщений о нарушениях на выборах. Возбуждено 44 уголовных дела.

18:35 Тем временем лидер "Голоса" Святослав Вакарчук рассказал, что будет с партией, если она не попадет в Раду. Если коротко, у ОЕ есть такая песня:



17:46 Во Львове 94-летняя женщина устроила скандал на участке, требуя, чтобы ей разрешили проголосовать. При этом женщина была внесена в список тех, кто голосует дома из-за неспособности прийти на участок. После препирательств бабушке таки разрешили проголосовать на месте. Однако на этом все только началось. Потом ей не понравились урны, и она наотрез отказывалась бросить в них свои бюллетени. Пока на участок ехали ее дети, вызванные членами комиссии, бабушка уснула. Но у самой 94-летней избирательницы планы на день еще не закончились. Проснувшись, бабушка опять устроила скандал, который закончился разрыванием и поеданием бюллетеня. Финал истории даже попал на видео.

17:04 Самое странное видео с выборов в Верховную Раду, которое вы увидите сегодня.

16:51 Тем временем корреспондент "Апострофа" Дмитрий Малышко рассказывает, как обстоят дела в штабе партии Порошенко. Спойлер: так себе!



16:30 В Киеве завели дело против парня, который пытался вынести чистые бюллетени с участка.

"Человек пытался вынести чистые бюллетени, это было замечено наблюдателями участка и его задержали сотрудники полиции. На эту минуту я могу сказать, что ему сообщено о подозрении. Мужчина 1999 года рождения, киевлянин", - отметил глава Нацполиции Андрей Крищенко.

16:00 Явка на выборах в Раду по состоянию на 16:00 составила 34,71%.

15:51 В Бахмуте на одном из участков произошло необычное нарушение - на выборах удалось проголосовать 15-летней девушке. Об этом сообщает "Вільне радіо". "Вышла девочка, мама ей говорит:" Проголосовала? ". Зашла сюда, я говорю: "Покажи документы". Смотрим, а там 2004 год. Ей 15 лет", - рассказал наблюдатель Евгений.

Интересно, что ребенку пришло приглашение на выборы. Полиция составила протокол. Мама с девушкой заявляют, что не знали, что голосовать можно с 18 лет.

15:18 Эксклюзивные фото нашего корреспондента из штаба Вакарчука:

14:57 Похоже, титушек" везут на выборы. Полиция Изюмского района зафиксировала перемещение шести автобусов с парнями спортивного вида, крепкого телосложения. Во время проверки они отказались объяснять, с какой целью они прибыли из соседних регионов в Харьковскую область. После этого автобусы покинули территорию района и отправились в направлении Харькова.

14:11 Экс-президент Леонид Кучма: "Я верю, что сегодня Украина получает шанс снова перезапуститься. Этот уникальный шанс упустить нельзя. Конечно, я проголосовал за новые силы и, подчеркиваю, за наш народ, способный на огромные свершения. Он это доказывал не раз. В сегодняшней ситуации народ должен быть более жестким к власти, спрашивать обязательно за те обещания, которые они давали во время избирательной кампании".

14:02 Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук проголосовал на участке в Киеве, заявив, что разговоры о коалиции преждевременны. Позже на брифинге он подчеркнул, что надеется на проведение честных и прозрачных выборов — "чтобы мы продемонстрировали, что мы европейская страна, которая играет по европейским правилам".

13:19 Сергей Притула пришел отдать свой голос: "Мне важно, что сейчас происходит не только обновление лиц, но и принципов работы".

13:08 По последним данным ЦИК по 166 из 199 округов на выборах пока что проголосовало почти 19% избирателей. Самая большая явка - в Кировоградской области, меньше всех проголосовали в Закарпатской.

По состоянию на 13:00 полиция получила 838 сообщений о нарушениях на выборах. Больше всего их зафиксировано в Донецкой области — 128.

12:55 Порошенко и Зеленский тоже проголосовали:

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12:08 Участок в Варшаве. Перед его открытием люди исполнили гимн. На здании посольства размещен баннер с призывом освободить Олега Сенцова.

11:52 В полицию поступило больше 200 заявлений о нарушениях:"Больше всего зафиксировано фактов, связанных с незаконной агитацией, — 67, препятствием осуществлению избирательного права — 15, конфликтом — 7, повреждением имущества — 4, подкупом избирателей — 2".

11:33 Спикер Рады Андрей Парубий приехал на избирательный участок в Дом офицеров, забыв взять с собой паспорт. Пришлось ждать, пока документ привезет помощник.

10:48 На свои участтки пришли голосовать известные политики.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала сделать выбор "не эмоциональный, а сердцем и умом".

Олег Ляшко пришел голосовать с женой.

Юрий Бойко заявил, что проголосовал "за мир".

Также проголосовала глава штаба партии "Голос" Юлия Клименко.

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков отдал свой голос на участке в Киеве. Как сообщает "Громадське", он во время общения с журналистами агитировал за свою партию, что запрещено делать в день выборов.

09:51 В Мелитополе на участке №230710 у представителя "Оппоблока", председателя комиссии, на руках нашли распечатанную таблицу "для передачи оперативной информации". Председатель сама призналась, что получила ее в штабе. Данная схема называется "шахматка" и применяется для удобства фиксации явки своих избирателей.

09:45 А вот так добираются до участка бойцы на Донбассе:

09:33 В Днепре в подвальном помещении Областной клинической офтальмологической больницы, на первом этаже которой размещен участок для голосования, произошел пожар. Пожар уже ликвидировали. Никто не пострадал.

Участки открылись в 08:00, а уже появилось видео, как люди голосуют в Киеве:

07:45 В два часа ночи по Киеву открылись избирательные участки в столице Японии Токио и столице Республики Корея Сеуле.

Завершать голосование за рубежом будет участок в Сан-Франциско. Голосование там закончится 22 июля в 6:00 утра по Киеву.

07:25 Избирательный участок в Австралии первым в мире начал свою работу. Созданный при посольстве в столице Австралии Канберри, он открылся примерно в 01:00 по киевскому времени.

По последним данным,на участке уже проголосовало 40 человек.

20 июля

13:05 Комитет избирателей Украины в день тишины зафиксировал нарушения в разных областях, в частности, размещение агитационных материалов.

Несмотря на запрет по законодательству, в округах все еще размещены агитационные материалы политических партий и кандидатов. В последние дни перед выборами появились новые билборды, которые не имеют исходных данных, при этом выполнены в стилистике отдельных кандидатов и политических сил.

Наблюдатели сообщили о незаконной агитации в Закарпатской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Донецкой, Одесской, Черкасской, Николаевской и Черниговской областях. Реклама кандидатов и партий также активно присутствует в интернете.

07:10 В Украину уже прибыли более 1 500 иностранных наблюдателей. Более 130 тысяч полицейских будут охранять избирательные участки. Из 200 избирательных округов в стране почти половину правоохранители считают проблемными.

19 июля

21:17 ЦИК сняла с выборов в Раду хитрого "джентльмена удачи", который является фигурантом ряда уголовных дел.

18:42 На "Апострофе" вышла статья о самых сложных мажоритарных округах. Где ожидается наиболее напряженная борьба, читайте в нашем материале.

13:25 В день выборов в Государственном бюро расследований будут работать телефонные горячие линии для сообщений о нарушении избирательного законодательства – (068) 966-70-09.

13:22 19 июля – последний день, когда кандидаты в народные депутаты на выборах в Верховную Раду имеют право проводить агитацию.

13:19 ЦИК объявила предупреждение 684 кандидатам из-за нарушения сроков открытия счетов избирательных фондов.

Напомним, указ президента Владимира Зеленского про роспуск парламента был опубликован 23 мая.

Как сообщал "Апостроф", перед выборами были опубликованы результаты финального соцопроса с рейтингом партий, принимающих участи в парламентских выборах.