Кто прошел в Верховную Раду: первые результаты, фото и видео

21 июля в Украине и на участках за границей состоялись досрочные выборы в Верховную Раду, для участия в которых зарегистрировали 22 партии. Голосование прошло почти на 30 тысячах участков, в том числе за границей. Украинцы выбирали как партии, так и депутатов по мажоритарным округам.
"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию.
22 июля
11:45
ЦИК признала выборы в Украине состоявшимися, заявила глава избиркома Татьяна Слипачук. Таким образом, результаты не будут оспариваться комиссией, так как не случилось ничего, что могло бы поставить итоги гонки под сомнения.
ЦИК завершила подсчет голосов на заграничных избирательных участках на выборах в Верховную Раду. Также выяснилось, что на все процедуры, связанные с выборами 21 июля, было потрачено около 3,5 млрд гривен.
07:50
Сталоизвестно, что 21 июля явка на выборы в Верховную Раду Украины побила исторический антирекорд.
07:00 Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в парламенте, Вакарчук заявил, что его партия готова к такому шагу, если ее приоритеты будут соблюдены.
00:05 В сети появилась интересная инфографика активности избирателей на досрочных выборах в 2014 и 2019 годах.
21 июля
23:45 Может ли Вакарчук стать премьер-министром? В "Голосе" считают, что очень даже да.У Зеленского, правда, список премьеров не такой "певчий".
23:02 Следите за результатами выборов онлайн здесь.
22:05 Социологи показали окончательные результаты Национального экзит-пола. В Раду проходят пять партий. Статистические шансы все еще имеетпартия "Сила и честь". Сейчас у нее 4.3%.
21:19 Глава ОПУ Андрей Богдан показал триумфальне фото с Зеленским. "Сделали их еще раз"
21:13 "Оппозиционная платформа - за жизнь" не пойдет в коалицию со "Слугой народа". Медведчук выступил с заявлением.
20:59 Вакарчук успокоил фанатов. ОЕ будет продолжать выступать. Вокалист будет все тот же.
20:42 Сам же Вакарчук заявил, что будет готов к переговорам по коалиции после оглашения результатов выборов.
20:36 Тем временем Петр Порошенко также заявил, что хочет "дружить" с Вакарчуком. И призвал все политсилы дистанцироваться от "Оппозиционной платформы - за жизнь", которую он назвал "Оккупационной платформой".
20:21 Что сказал Зеленский после победы его партии на выборах. Премьером будет новое лицо. Экономист. "Голос" Вакарчука позвали на переговоры о коалиции. В Украине могут объявить досрочные выборы на местном уровне: Зеленский сказал "не расслабляйтесь". Генпрокурором будет не человек с фамилией на Лу. Моряки вернутся домой, но дата пока не названа. Закон об импичменте будет принят одним из первых. Приоритеты - прекращение войны, возвращение пленных и борьба с коррупцией.
20:10 В штабе "Слуги народа" вместе с Зеленским празднуют победу на выборах.
20:00 Все, досрочные выборы в Украине закончились!Вот и результаты экзит-полов.
19:50 В штабе Зеленского аншлаг. В 20:00 будет обнародован Национальный экзит-пол.
19:00 Выборы понемногу подходят к концу. В штаб "Слуги народа"пришел лидер партии Дмитрий Разумков.
18:52 По состоянию на 18:00 полиция получила почти 1,8 тысяч сообщений о нарушениях на выборах. Возбуждено 44 уголовных дела.
18:35 Тем временем лидер "Голоса" Святослав Вакарчук рассказал, что будет с партией, если она не попадет в Раду. Если коротко, у ОЕ есть такая песня:
17:46 Во Львове 94-летняя женщина устроила скандал на участке, требуя, чтобы ей разрешили проголосовать. При этом женщина была внесена в список тех, кто голосует дома из-за неспособности прийти на участок. После препирательств бабушке таки разрешили проголосовать на месте. Однако на этом все только началось. Потом ей не понравились урны, и она наотрез отказывалась бросить в них свои бюллетени. Пока на участок ехали ее дети, вызванные членами комиссии, бабушка уснула. Но у самой 94-летней избирательницы планы на день еще не закончились. Проснувшись, бабушка опять устроила скандал, который закончился разрыванием и поеданием бюллетеня. Финал истории даже попал на видео.
17:04 Самое странное видео с выборов в Верховную Раду, которое вы увидите сегодня.
16:51 Тем временем корреспондент "Апострофа" Дмитрий Малышко рассказывает, как обстоят дела в штабе партии Порошенко. Спойлер: так себе!
16:30 В Киеве завели дело против парня, который пытался вынести чистые бюллетени с участка.
"Человек пытался вынести чистые бюллетени, это было замечено наблюдателями участка и его задержали сотрудники полиции. На эту минуту я могу сказать, что ему сообщено о подозрении. Мужчина 1999 года рождения, киевлянин", - отметил глава Нацполиции Андрей Крищенко.
16:00 Явка на выборах в Раду по состоянию на 16:00 составила 34,71%.
15:51 В Бахмуте на одном из участков произошло необычное нарушение - на выборах удалось проголосовать 15-летней девушке. Об этом сообщает "Вільне радіо". "Вышла девочка, мама ей говорит:" Проголосовала? ". Зашла сюда, я говорю: "Покажи документы". Смотрим, а там 2004 год. Ей 15 лет", - рассказал наблюдатель Евгений.
Интересно, что ребенку пришло приглашение на выборы. Полиция составила протокол. Мама с девушкой заявляют, что не знали, что голосовать можно с 18 лет.
15:18 Эксклюзивные фото нашего корреспондента из штаба Вакарчука:
14:57 Похоже, титушек" везут на выборы. Полиция Изюмского района зафиксировала перемещение шести автобусов с парнями спортивного вида, крепкого телосложения. Во время проверки они отказались объяснять, с какой целью они прибыли из соседних регионов в Харьковскую область. После этого автобусы покинули территорию района и отправились в направлении Харькова.
14:11 Экс-президент Леонид Кучма: "Я верю, что сегодня Украина получает шанс снова перезапуститься. Этот уникальный шанс упустить нельзя. Конечно, я проголосовал за новые силы и, подчеркиваю, за наш народ, способный на огромные свершения. Он это доказывал не раз. В сегодняшней ситуации народ должен быть более жестким к власти, спрашивать обязательно за те обещания, которые они давали во время избирательной кампании".
14:02 Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук проголосовал на участке в Киеве, заявив, что разговоры о коалиции преждевременны. Позже на брифинге он подчеркнул, что надеется на проведение честных и прозрачных выборов — "чтобы мы продемонстрировали, что мы европейская страна, которая играет по европейским правилам".
13:19 Сергей Притула пришел отдать свой голос: "Мне важно, что сейчас происходит не только обновление лиц, но и принципов работы".
13:08 По последним данным ЦИК по 166 из 199 округов на выборах пока что проголосовало почти 19% избирателей. Самая большая явка - в Кировоградской области, меньше всех проголосовали в Закарпатской.
По состоянию на 13:00 полиция получила 838 сообщений о нарушениях на выборах. Больше всего их зафиксировано в Донецкой области — 128.
12:55 Порошенко и Зеленский тоже проголосовали:
12:08 Участок в Варшаве. Перед его открытием люди исполнили гимн. На здании посольства размещен баннер с призывом освободить Олега Сенцова.
11:52 В полицию поступило больше 200 заявлений о нарушениях:"Больше всего зафиксировано фактов, связанных с незаконной агитацией, — 67, препятствием осуществлению избирательного права — 15, конфликтом — 7, повреждением имущества — 4, подкупом избирателей — 2".
11:33 Спикер Рады Андрей Парубий приехал на избирательный участок в Дом офицеров, забыв взять с собой паспорт. Пришлось ждать, пока документ привезет помощник.
10:48 На свои участтки пришли голосовать известные политики.
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала сделать выбор "не эмоциональный, а сердцем и умом".
Олег Ляшко пришел голосовать с женой.
Юрий Бойко заявил, что проголосовал "за мир".
Также проголосовала глава штаба партии "Голос" Юлия Клименко.
Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков отдал свой голос на участке в Киеве. Как сообщает "Громадське", он во время общения с журналистами агитировал за свою партию, что запрещено делать в день выборов.
09:51 В Мелитополе на участке №230710 у представителя "Оппоблока", председателя комиссии, на руках нашли распечатанную таблицу "для передачи оперативной информации". Председатель сама призналась, что получила ее в штабе. Данная схема называется "шахматка" и применяется для удобства фиксации явки своих избирателей.
09:45 А вот так добираются до участка бойцы на Донбассе:
09:33 В Днепре в подвальном помещении Областной клинической офтальмологической больницы, на первом этаже которой размещен участок для голосования, произошел пожар. Пожар уже ликвидировали. Никто не пострадал.
Участки открылись в 08:00, а уже появилось видео, как люди голосуют в Киеве:
07:45 В два часа ночи по Киеву открылись избирательные участки в столице Японии Токио и столице Республики Корея Сеуле.
Завершать голосование за рубежом будет участок в Сан-Франциско. Голосование там закончится 22 июля в 6:00 утра по Киеву.
07:25 Избирательный участок в Австралии первым в мире начал свою работу. Созданный при посольстве в столице Австралии Канберри, он открылся примерно в 01:00 по киевскому времени.
По последним данным,на участке уже проголосовало 40 человек.
20 июля
13:05 Комитет избирателей Украины в день тишины зафиксировал нарушения в разных областях, в частности, размещение агитационных материалов.
Несмотря на запрет по законодательству, в округах все еще размещены агитационные материалы политических партий и кандидатов. В последние дни перед выборами появились новые билборды, которые не имеют исходных данных, при этом выполнены в стилистике отдельных кандидатов и политических сил.
Наблюдатели сообщили о незаконной агитации в Закарпатской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Донецкой, Одесской, Черкасской, Николаевской и Черниговской областях. Реклама кандидатов и партий также активно присутствует в интернете.
07:10 В Украину уже прибыли более 1 500 иностранных наблюдателей. Более 130 тысяч полицейских будут охранять избирательные участки. Из 200 избирательных округов в стране почти половину правоохранители считают проблемными.
19 июля
21:17 ЦИК сняла с выборов в Раду хитрого "джентльмена удачи", который является фигурантом ряда уголовных дел.
18:42 На "Апострофе" вышла статья о самых сложных мажоритарных округах. Где ожидается наиболее напряженная борьба, читайте в нашем материале.
13:25 В день выборов в Государственном бюро расследований будут работать телефонные горячие линии для сообщений о нарушении избирательного законодательства – (068) 966-70-09.
13:22 19 июля – последний день, когда кандидаты в народные депутаты на выборах в Верховную Раду имеют право проводить агитацию.
13:19 ЦИК объявила предупреждение 684 кандидатам из-за нарушения сроков открытия счетов избирательных фондов.
Напомним, указ президента Владимира Зеленского про роспуск парламента был опубликован 23 мая.
Как сообщал "Апостроф", перед выборами были опубликованы результаты финального соцопроса с рейтингом партий, принимающих участи в парламентских выборах.