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Опубликована интересная инфографика по результатам выборов в Раду

пятница, 26 июля 2019, 18:11
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В пятницу, 26 июля, Центральная избирательная комиссия завершила подсчет 100% протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду, после чего была опубликована инфографика мест в парламенте, которые займут представители разных политических сил.

Об этом сообщает ТСН.

Так, впервые в истории страны на выборах одна партия получила абсолютное большинство голосов – 43,16% у "Слуги народа".

Всего барьер в 5% для присутствия в Раде преодолели пять партий. От других партий всего было 10 нардепов, а 96 - избранные по мажоритарке самовыдвиженцы. Вторая по величине фракция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" вместе с мажоритарщиками получит 43 мандата. В "Европейской солидарности" Петра Порошенко будет 25 депутатов. "Батькивщина" также добавит к своему партийному списку двух представителей и всего их будет в парламенте 26 депутатов. В "Голосе" по мажоритарке победили три кандидата. Таким образом, партия будет представлена в парламенте 20 депутатами.

В то же время явка на выборах была самой низкой из всех выборов в независимой Украине – 49,84%.

Журналисты сравнили, как распределились мандаты между разными политическими силами после выборов в 2014 году и после выборов в 2019.

Как сообщал "Апостроф", по результатам подсчета голосов на выборах в Верховную Раду, партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает более 40% голосов избирателей, также эта политическая сила получила наибольшую поддержку по мажоритарным округам. Таким образом, в Украине с большой вероятностью ожидается одномандатная коалиция из одной политической силы, подконтрольной главе государства.

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