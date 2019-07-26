Мы их сделаем: появились яркие фотожабы на новых "слуг народа" в Раде

В сети опубликованы новые фотожабы по мотивам выборов в Верховную Раду Украины и прохода в парламент представителей партии "Слуга народа" по многим округам и спискам партии.

Фотожабы были опубликованы в популярном сообществе "Баба і кіт" на странице в Facebook.

Так, на отдельных картинках изображены известные герои популярных фильмов, которые не имели определенной деятельности или профессии, однако при этом обладали высоким чувством собственной важности и самоуверенностью – Полиграф Шариков из "Собачьего сердца" по роману Михаила Булгакова и Дмитрий "Митяй" Буханкин из сериала "Сваты" от студии "Квартал 95".

Как сообщал "Апостроф", 25 июля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с будущими народными депутатами от партии "Слуга народа". Глава государства попросил народных избранников "не воровать и не врать", и пообещал в противном случае распустить парламент.