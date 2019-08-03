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Выборы в Верховную Раду: ЦИК озвучила важные цифры

суббота, 03 августа 2019, 18:44
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ЦИК назвала количество депутатских мандатов, полученных каждой из партий.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

В частности, партия "Слуга народа" получила 124 мандата, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 37, ВО "Батькивщина" - 24; партия "Европейская Солидарность" - 23; партия "Голос" - 17.

Как известно, ЦИК должна установить результаты выборов в Верховную Раду не позднее, чем на 15 день со дня голосования, то есть до 5 августа 2019 года включительно.

Как сообщал "Апостроф", СМИ назвали главных кандидатов на кресло премьер-министра.Им может стать экс-заместитель главы Национального банка (НБУ), представитель Украины в Международном валютном фонде (МВФ) Владислав Рашкован.

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