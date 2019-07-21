СМИ назвали главных кандидатов на кресло премьер-министра: список

Премьер-министром Украины в новом правительстве может стать экс-заместитель главы Национального банка (НБУ), представитель Украины в Международном валютном фонде (МВФ) Владислав Рашкован.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В НОВУЮ ВЕРХОВНУЮ РАДУ

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники в партии "Голос".

Так, на должность вице-премьера выдвигается кандидатура главы Волынского областного совета Игоря Палицы. Спикером парламента может стать лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Отмечается, что партия "Слуга народа" претендует на 4-5 ключевых постов в Кабмине. В то же время "Голос" рассчитывает, что ее представитель возглавит Министерство финансов.

Как уточняет theБабель, на должность премьер-министра, кроме Рашкована, могут рассматриваться глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, заместитель председателя Офиса президента по экономическим вопросам Андрей Гончарук.

Между тем, кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что в партии есть 3-4 кандидата на должность премьер-министра, но это не лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и не экс-глава Одесской облгосадминистрации Игорь Палица.

Еще одним кандидатом на должность премьер-министр СМИ называют секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка. Однако он сам заверяет, что сейчас видит перед собой другую задачу - наладить работу своего ведомства.

"Если будет решение президента, это от него зависит. Я сейчас свое будущее вижу именно в СНБО", - заявил Данилюк, добавив, что начал работу над новой стратегией национальной безопасности.

Как сообщал "Апостроф", Зеленский после объявления предварительных результатов экзит-полов по выборам в Верховную Раду заявил, что его команде "можно расслабиться", однако не в отношении местных выборов.

Также у Зеленского сделали интересное заявление о коалиции.