Во сколько партиям обошелся один голос на выборах: озвучены интересные цифры

Комитет избирателей Украины выяснил, какой из партий голос избирателя стоил дороже всего.

Об этом говорится в сообщении на странице КИУ в Facebook.

Самой дорогой стала стоимость голоса для политических партий "Всеукраинское объединение "Факел" и "Независимость". Так, ВО "Факел" было внесено 4,1 млн. грн. в качестве денежного залога и потрачено 2,4 млн. грн. на агитацию. При этом за партию проголосовали лишь 7739 избирателей. Таким образом, цена одного голоса составила 861 грн., что является самым высоким показателем. Похожий результат у партии "Независимость", которой один голос избирателя стоил 809 грн.

Зато меньше всего стоили голоса избирателей для политических партий "Слуг народа", "Партия Шария" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Как сообщал "Апостроф", ранее у Зеленского определились с кандидатом на пост спикера Рады.