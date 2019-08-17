Выборы в Раду: назван победитель на скандальном 210 округе

ЦИК установила результаты внеочередных выборов в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе 210 с центром в Прилуках, признав избранным народным депутатом Бориса Приходько.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

"Согласно закону Украины "О выборах народных депутатов Украины", постановлением ЦИК от 16 августа 2019 № 1880 "О выполнении судебного решения", на основании протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в одномандатном избирательном округе № 210, в том числе с пометкой "Уточненный", протоколов окружной избирательной комиссии ОВО № 210 о повторном подсчете голосов избирателей на соответствующем избирательном участке Комиссия установила итоги голосования в этом округе, о чем составила соответствующий протокол", - говорится в сообщении.

На основании этого протокола, ЦИК признала Приходько победителем.

Напомним, в Украине 21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательный округ 210 оставался единственным, по которому до сих пор не был объявлен победитель выборов. На нем продолжались поствыборные суды между двумя кандидатами - Сергеем Коровченко и Борисом Приходько.