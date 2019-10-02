Кто может войти в состав новой ЦИК: в сеть попал интересный документ с фамилиями "слуг народа"

В Офисе президента Украины представили список из кандидатов на включение в состав Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА на своем официальном сайте со ссылкой на ответ ОПУ на соответствующий запрос.

Так, были представлены 18 кандидатур в состав ЦИК со стороны фракции "Слуга народа": Боярчук Оксана; Волошин Юрий; Гатауллина Елена; Гетьман Евгений; Грень Виталий; Диденко Олег; Евстигнеев Андрей; Ефремова Ирина; Каминская Наталья; Кармазь Александра; Кваша Оксана; Любченко Павел; Махницкая Екатерина; Орлов Валентин; Перепелюк Владимир; Плукар Виталий; Постивый Сергей; Фрицкий Юрий.

При этом, следует отметить, что Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Екатерина Махницкая и Виталий Плукар являлись членами предыдущего состава Центральной избирательной комиссии.

Также в Офисе президента ранее сообщали в ответ на запрос ОПОРЫ о кандидатах от других политических сил, в частности, это Сергей Дубовик, Юрий Мирошниченко – от "Оппозиционной платформы – За жизнь", Александр Черненко, Юрий Буглак – от "Европейской солидарности", Андрей Гевко от "Голоса" и Жанна Усенко-Черная и Виктория Глущенко – от ВО "Батькивщины".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают соратницу экс-президента Януковича Елену Лукаш на должность члена Центральной избирательной комиссии.