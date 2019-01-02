​Россия становится опаснее: в ЕС рассказали, как запад проиграл Путину

В 2019 году Россия может стать еще более опасной, чем в предыдущие годы.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил руководитель парижского Центра изучения и анализа политической деятельности (CERAP) и преподаватель престижного Института политических исследований Sciences Po Николя Тензер.

"Думаю, основная причина заключается в том, что до сих пор не было четкого и сильного ответа на агрессивное поведение России на внешней арене. Оно началось с Чеченской войны, о которой медиа тогда в основном почти не знали и не вспоминали. Думаю, никто из западных лидеров тогда не уделял внимания войне в Чечне. По моему мнению, это свидетельствовало, что следует ожидать чего-то подобного в других частях мира.

Не было ни одного ответа на события в Грузии в 2008 году и атаки (применение химического оружия, - "Апостроф") в Гуте в 2013 году, что было для России поводом подумать, что можно поддерживать режимы, которые прибегают к геноциду, вроде режима Асада. А потом - и использовать в Сирии вооруженные силы осенью 2015 года. И, конечно, в случае с войной на Донбассе и захватом Крыма в 2014 году. Думаю, есть много событий, которые демонстрируют нежелание Запада дать сильный ответ, но сейчас ситуация даже хуже из-за Трампа, которого совсем не беспокоят угрозы остальному миру. А это чревато желанием России двигаться даже дальше", - убежден экперт.

По его словам, Россия не имеет никаких причин воздерживаться от того, чтобы стать еще более агрессивной.

"В этом нет ничего совершенно нового, но я думаю, что это новый шаг. Думаю, вывод войск США из Сирии может быть знаком, что у Запада не будет желания и решимости бороться против новых видов агрессии, пока Трамп занимает должность. Есть осуждения действий России, но где ответ? Думаю, с этой точки зрения, Россия не имеет никаких причин воздерживаться от того, чтобы стать еще более агрессивной.

По моему мнению, есть непонимание целей России. Она хочет только захватить территории, она не имеет традиционных геополитических интересов. Режим Путина стремится полностью разрушить международные роли, международное право, включая гуманитарное, и все системы ценностей вроде прав человека, мирного разрешения конфликтов. Думаю, Россия устроила своеобразную идеологическую войну, которая не ограничивается желанием захватить территории и заморозить конфликты", - подчеркнул Тензер.

Подробности читайте в материале "Апострофа": Обострение войны в Украине, подъем ультраправых и значительные беспорядки в Европе: прогноз французского политолога на 2019 год.