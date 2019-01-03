​Украина боится: в России рассказали, как ситуация на Донбассе стала патовой

Россию устраивает ситуация, сложившаяся на Донбассе, так как она вносит нестабильность не только в Украину, но и на весь европейский континент.

Своим мнением поделился с "Апострофом" российский оппозиционер Константин Боровой.

"Россия сейчас не заинтересована в расширении этого конфликта. Все необходимые результаты дает нынешнее состояние конфликта – а сейчас на Донбассе бесперспективное состояние и каких-то изменений никто не хочет. Украина не хочет каких-то изменений, потому что и военные, и спецслужбы, и политики боятся изменений к худшему. И в России, в общем, не хотят каких-то изменений – то, что достигнуто, официальная пропаганда называет гражданским противостоянием. Да и Украина официально признала Россию так сказать наблюдающей стороной – в нормандском и минском форматах. По существу, это управляемый Россией конфликт. Но в форматах, которые признаны Украиной, Россия является объективной и консультирующей стороной. Здесь все зависит от Украины", - подчеркнул эксперт.

Он также считает, что Россию такая ситуация вполне устраивает.

"Да, Россия названа в Украине агрессором, поскольку создала эту конфликтную ситуацию, развивает ее и поддерживает. Но этого достаточно с точки зрения кремлевских экспертов – мол, нестабильность влияет на всю ситуацию в Украине, да и на европейский континент Россия осуществляет свое воздействие и влияние через эту нестабильность", - рассказал Боровой.

Подробности читайте в материале "Апострофа": Пороховая бочка под Путиным: на отношения Украины и России повлияют два фактора.