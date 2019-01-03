РУС. | УКР.

четверг, 3 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

3 января

11:15
В семье Шумахера сделали заявление о состоянии травмированного автогонщика
11:15
​В Киеве мужчина убил военного во время уличной ссоры: фото и видео
11:11
Зеленский в президенты: политолог на примере Европы объяснил, почему это нормально
10:53
​Ушел к побратимам: под Херсоном после тяжелой болезни умер украинский защитник с Донбасса
10:47
Ким Кардашьян ждет четвертого ребенка: назван пол малыша
10:35
Украинский баскетболист установил рекорд в матче НБА: опубликовано видео
10:24
​Украина боится: в России рассказали, как ситуация на Донбассе стала патовой
10:06
​У оккупантов появилась новая серьезная проблема с мостом Путина в Крым
09:55
Помню отрывки: обвиняемый в зверском убийстве семьи в Виннице заговорил в суде
09:55
Названа причина смерти Криса Кельми
09:40
​Обрушение дома в России: уже почти 40 жертв, опознаны 22 человека
09:23
​Исторический прорыв: Китай показал первые фото с обратной стороны Луны
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Украина боится: в России рассказали, как ситуация на Донбассе стала патовой

четверг, 03 января 2019, 10:24

Россию устраивает ситуация, сложившаяся на Донбассе, так как она вносит нестабильность не только в Украину, но и на весь европейский континент.

Своим мнением поделился с "Апострофом" российский оппозиционер Константин Боровой.

"Россия сейчас не заинтересована в расширении этого конфликта. Все необходимые результаты дает нынешнее состояние конфликта – а сейчас на Донбассе бесперспективное состояние и каких-то изменений никто не хочет. Украина не хочет каких-то изменений, потому что и военные, и спецслужбы, и политики боятся изменений к худшему. И в России, в общем, не хотят каких-то изменений – то, что достигнуто, официальная пропаганда называет гражданским противостоянием. Да и Украина официально признала Россию так сказать наблюдающей стороной – в нормандском и минском форматах. По существу, это управляемый Россией конфликт. Но в форматах, которые признаны Украиной, Россия является объективной и консультирующей стороной. Здесь все зависит от Украины", - подчеркнул эксперт.

Он также считает, что Россию такая ситуация вполне устраивает.

"Да, Россия названа в Украине агрессором, поскольку создала эту конфликтную ситуацию, развивает ее и поддерживает. Но этого достаточно с точки зрения кремлевских экспертов – мол, нестабильность влияет на всю ситуацию в Украине, да и на европейский континент Россия осуществляет свое воздействие и влияние через эту нестабильность", - рассказал Боровой.

Подробности читайте в материале "Апострофа": Пороховая бочка под Путиным: на отношения Украины и России повлияют два фактора.

Фотовзгляд

Все галереи
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пороховая бочка под Путиным: на отношения Украины и России повлияют два фактора

Война в Украине может пойти в открытую - французский эксперт

Непроблемный сосед: как Украине удается дружить с пророссийским членом ЕС

Россия боится: зачем Кремль устроил две акции в Керченском проливе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: