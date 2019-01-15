Сбежавшие крепостные: в наглом заявлении Путина нашли опасный подтекст

Из заявлений президента России Владимира Путина о том, что СССР и Россия – это одно и то же, могут следовать неприятные последствия не только для Украины, но и для всех остальных постсоветских республик.

Об этом в своем видеоблоге для "Крым.Реалии" заявил журналист Павел Казарин.

По его словам, заявления Путина свидетельствуют о намерении Кремля вернуть под свою власть всю бывшую территорию СССР.

"Владимир Путин заявил, что СССР и Россия – это одно и то же. И это серьезный поворот, потому что прежде распад Союза Москва трактовала как семейный развод, когда соседи по коммуналке приватизируют комнаты и начинают жить отдельно. Кремль два десятилетия уговаривал соседей переделать несущие стены обратно в межкомнатные. Но теперь он махнул рукой и заявил права на всю квартиру", – отмечает журналист.

Население же территорий бывшего СССР, с точки зрения главы России, просто "сбежавшие крепостные".

"Если СССР и Россия – это одно и то же, то получается, что бывшие советские республики – это российские территории. А их жители – это случайно сбежавшие крепостные. Выходит, что идеальная Россия для Путина – от Вильнюса до Самарканда, от Бишкека до Львова. Нам казалось, что амбиции Кремля касаются лишь Украины, Молдовы и Грузии. Что остальные бывшие советские республики могут чувствовать себя в безопасности. Черта с два. Вы все еще продолжаете верить в компромиссы с империей?", – задается риторическим вопросом Казарин.

Напомним, подробнее о планах Путина читайте в материале "Апострофа": Готов отдавать территории: Путин задумал неприятный обмен для Украины.