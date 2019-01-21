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Принять диктат России: в США рассказали, что Москва готовит для Украины

понедельник, 21 января 2019, 10:31

Россия будет делать все, чтобы вмешаться в президентские и парламентские выборы в Украине и добиться выгодного для себя результата.

Об этом "Апострофу" рассказал экс-заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.

По его словам, Украину можно расценивать как потенциальную "горячую точку".

"Очевидно, что Россия будет пытаться применить все свои инструменты, чтобы вмешаться в украинские президентские и парламентские выборы. По меньшей мере, чтобы посеять беспорядок и хаос. А как максимум - привести к власти покладистых лидеров, которые могут быть готовы принять диктат России. Не думаю, что это возможно, но они могут считать, что этого можно достичь. Это означает, что Украину может ожидать эскалация насилия, как это было в конце прошлого года. В то же время Запад отвлекается на внутренние вызовы в США и Европе", – отметил Вершбоу.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Украине нужно готовиться к новой военной атаке: Россия хочет территории вдоль Азовского моря.

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