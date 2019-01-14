Мыслящая часть Украины ждет, что выборы спасут "черные лебеди" - политолог

В 2019 году Украину ожидают и президентские, и парламентские выборы. И хотя официально предвыборная кампания началась 31 декабря 2018 года, на самом деле борьба за голоса украинцев длится уже давно. Однако ни один из кандидатов в президенты не имеет достаточной поддержки населения. Поэтому есть опасность, что Россия может использовать этот момент, чтобы поставить под сомнение результаты выборов, рассказал в интервью "Апострофу" политолог МИХАИЛ БАСАРАБ.

- Уже официально началась предвыборная президентская гонка, но значительный процент украинцев еще не определились, за кого голосовать. Самые популярные Порошенко, Тимошенко, Гриценко, фактически новых лиц не появились. Какие будут следующие три месяца на фоне борьбы за рейтинги и голоса?

- Уже сейчас мы можем говорить о том, что особенностью этой электоральной кампании будет чрезвычайно низкий рейтинг всех политиков. Посмотрите, что происходит сейчас - ни один из политиков не выпрыгивает за отметку 20%, по последним социологическим исследованиям максимум было у Юлии Тимошенко - 21%. Но рейтинг ни одного из политиков не растет динамично. Уровень недоверия ко всем политикам, к государственным институтам, к государству в целом достаточно высок. Это также следствие враждебной медиасети на территории Украины. Это также большая ошибка Петра Порошенко, который считал, что толерантным отношением к кремлевским медиа на территории Украины сможет выбить для себя какие-то особые условия лояльности и присутствия в эфире этих телеканалов. На самом деле эти телеканалы не жалеют никого, они уничтожают вообще политический класс в Украине. То есть их основная задача - сделать так, чтобы украинцы не доверяли всем политикам вместе, а именно это мы видим в электоральных рейтингах. Поэтому вряд ли мы будем наблюдать стремительный рост электоральных рейтингов фаворитов предвыборной кампании. Прохождение во второй тур будет с очень скромными показателями.

Будут ли социологические войны? Да, они будут, но это влияет на избирателей в том случае, если выбрасывать через СМИ какую-то ложную или манипулятивную социологию. Но эксперты очень четко знают, какие социологические компании проводят реальные исследования, и данным каких стоит доверять. На самом деле - это бизнес, который строится на репутации. Все серьезные социологические компании понимают, что, промахнувшись один или два раза, можно потерять бизнес навсегда. Поэтому, есть, условно, пятерка социологических компаний, к результатам опросов которых стоит прислушиваться, и на основе результатов которых стоит делать определенные выводы.

Что касается возможного развития событий, то есть такое ощущение, что мыслящая часть общества ожидает каких-то "черных лошадей" или "черных лебедей", которые могут возникнуть в кульминационный момент избирательной кампании. Когда меня спрашивают, у кого какие шансы и за кого голосовать, я не ухожу от ответа, но всем говорю: давайте подождем до середины марта. Мы живем в такое время и период, когда с одной стороны все очевидно, но с другой - очень непрогнозируемо. Когда у меня спрашивают о результатах выборов, то я говорю: ждите, может начаться активная фаза Третьей мировой войны, которая уже идет, но не дошло до открытой эскалации и вооруженного противостояния, которое может произойти в любой момент, если внимательно посмотреть, что происходит в мире.

Также вполне возможно, что будут попытки вообще сорвать избирательный процесс. Это может делаться для того, чтобы подорвать не только легитимность государственных институтов, а для того, чтобы подорвать легитимность государства в целом. Например, выборы будут объявлены, но их не удастся провести или не удастся подсчитать результаты голосования: произойдут, не дай бог, какие-то события, очень неожиданные, во время предвыборной кампании. Все это может быть, и мы должны быть готовы к этому. Очень важно, чтобы эти выборы - и президента, и парламента в 2019 году состоялись и прошли спокойно, потому что ожидать можно чего угодно.

- Насколько сильно может изменить ситуацию официальное появление Зеленского в качестве кандидата в президенты?

- Длительное интервью, которое Зеленский дал Гордону, определенным образом изменило мое личное отношение к Зеленского как к кандидату, говорю как политолог. Это не мой кандидат, но я увидел, что он не такой маргинальный, каким мог показаться на первый взгляд. Видно, что человек настроен на значительно больший результат, чем можно было ожидать. То есть сначала казалось так, что он будет работать на избирателя Юга и Востока страны, и его предвыборная повестка будет в определенной степени совпадать с повесткой дня так называемых синих кандидатов, коллаборационистов, пророссийских кандидатов, которые также работают на Юг и Восток. "Мир, жвачка, дружба с ОРДЛО", второй государственный язык - русский, внеблоковый статус и набор других пропагандистских инструментов кандидатов, которые ориентируются на выбор этого пояса. Из интервью сложилось впечатление, что Зеленский не оставляет надежд там работать, и мне кажется, что одной из задач этого интервью, было показать себя нетоксичным кандидатом для жителей центрального и западного регионов. То есть в ключевых маркерах он себя четко позиционировал: он не пророссийский, он за единый государственный язык, он помогал вместе с "Кварталом" бойцам, то есть забито несколько основных кольев, которые открыли возможность для общения с избирателями Центра и Запада Украины.

Михаил Басараб в студии Апостроф TVФото: Дарья Давыденко / Апостроф

Далее я проанализировал рейтинги во всех областях Украины, увидел, что Зеленский уже сейчас на Полесье имеет высокую электоральную поддержку. А это говорит о том, что эти регионы уже сегодня достойны внимания с его стороны, уже сегодня он может рассчитывать на улучшение своих позиций и наращивания электоральной поддержки в этих областях. Поэтому это не такой уж простой кандидат, как казалось на первый взгляд.

Шансы Зеленского попасть во второй тур есть. Хотя есть еще один важный момент: социологи говорят о том, что, просматривая рейтинг Зеленского, нужно понимать, что у него самая нестабильная электоральная база, а именно - избиратели, которые не ходят или не придут на избирательные участки, преимущественно. Поэтому не факт, что сегодняшний рейтинг он получит на избирательных участках.

- Когда мы говорим о выборах в Украине, мы всегда вспоминаем о внешнем влиянии: например, на кого из кандидатов ставит США, Россия или ЕС? Сегодня мы уже можем об этом говорить, они еще присматриваются?

- У меня недостаточно инсайдерской информации, чтобы говорить о настроениях в Вашингтоне. Думаю, что это упрощенная картинка, когда мы говорим, что Вашингтон ставит на того или иного кандидата. Вообще не факт, что ставка делается на одного кандидата, возможно, даже есть линейка кандидатов, плюс-минус, желаемых или приемлемых для Соединенных Штатов Америки. То же касается и России, для которой также есть приемлемые и неприемлемые кандидаты. Называть сейчас фамилии - кто и кого устраивает или нет, очень трудно. Например, Юлия Тимошенко через Медведчука коммуницирует с Москвой, хотя эта информация опровергается, однако такие предположения все же существуют. С другой стороны, вполне возможно, что ее команда ведет работу с Белым домом, пытаясь убедить, что она - именно тот приемлемый кандидат для США.

Мне кажется, что Соединенные Штаты со своими симпатиями или антипатиями, все равно будут сотрудничать с тем кандидатом, который победит на выборах. Что касается России, то ее основной задачей является хаотизировать процесс выборов, сделать так, чтобы кто бы ни стал президентом Украины - был слабым президентом, а возможно, даже вообще сорвать выборы. Мне кажется, что это оптимальный результат для России.

- Может случиться так, что когда мы получим результаты выборов, начнется хаос, потому что определенная часть людей поставит под сомнение легитимность нового президента?

- Вполне может быть. Посмотрите, как Россия использует свой подход, который заключается в том, что Россия фактически не признает украинскую власть, которая была выбрана после Революции достоинства. Они говорят о перевороте, о Януковиче, который, по их мнению, до сих пор считается легитимным президентом, а все, что после Революции достоинства - сомнительно. Это позиция России. Понятно, что это периодически используется в заявлениях как переговорная позиция, когда речь идет об отношениях Украины и России, и для нее очень важно сохранить эту карту в руках.

- Дискуссионный вопрос: какие выборы более важны для страны - президентские или парламентские?

- Парламентские выборы будут не менее важны в 2019 году. Вот давайте немного помоделируем. Момент первый: если не произойдет каких-то событий, и все будет спокойно, то президент победит с большим балластом неприятия значительной части общества. Например, победит Порошенко или Тимошенко, то добрая часть общества, если не большая, будет считать это личным поражением. О данных лицах известно очень много, и украинцы уже сформировали свое отношение к этим людям, это люди с лимитированным уровнем электоральной поддержки. У каждого из них есть крепкий тыл. Вот о Тимошенко давно известно, что у нее есть крепкое ядро, но и уровень неприятия также достаточно высок: это политик, который не оставляет равнодушным - есть или ярые сторонники Тимошенко, или люди, которые категорически не приемлют ее. То же сегодня мы видим и у Порошенко, поскольку у него есть высокий антирейтинг, его победа может быть воспринята как личное поражение для значительной части общества. То же касается и Зеленского: если он победит, то значительная часть общества будет со страхом смотреть на этого новоизбранного президента, думать - "боже, что будет через полгода или через год со страной"?!

Михаил Басараб в студии Апостроф TVФото: Дарья Давыденко / Апостроф

Поэтому в этом контексте очень большие надежды будут именно на парламентские выборы. Избиратели, которые получат того президента, которого они не хотели, захотят компенсации на парламентских выборах, и потому внимание к парламентским выборам будет не менее важным, чем до президентских. Кроме того, здесь очень много интересных нюансов, в частности, как новоизбранный президент будет сосуществовать с Верховной Радой, поскольку он должен назначить Генерального прокурора Украины, своего руководителя СБУ, министра обороны, министра иностранных дел. Эти все кандидатуры должны получить одобрение парламента. Поэтому здесь очень много интересных моментов, и логичный ответ на этот вопрос должны будут поставить именно парламентские выборы.

В то же время Россия тоже пытается активно играть на парламентских выборах для того, чтобы популисты и силы реванша получили критически важное количество голосов в парламенте, желательно даже большинство, чтобы отмотать назад все положительные изменения, которые произошли в Украине после 2014 года, чтобы парламент пошел на принятие капитулянтских решений во взаимоотношениях с Россией, а это то, на что не пошел действующий состав Рады.

- Можно ли говорить о том, что в парламенте после выборов сменится политическая элита, и будет ли создана оппозиция?

- Многое будет зависеть от президентских выборов. Когда мы сегодня смотрим социологию, меня, например, рейтинги партий интересуют в меньшей степени. Потому что президентские выборы могут внести существенную коррекцию в рейтинги партий, которые будут баллотироваться в парламент. Поэтому то, что мы видим сегодня - электоральные рейтинги партий, это совершенно не означает, что в июле все эти данные останутся такими же. Поэтому говорить сейчас о том, каким будет следующий парламент, абсолютно преждевременно, мы не знаем, чем президентские выборы закончатся, а они существенно повлияют на ход парламентской кампании.

Но можно сказать, что есть угроза увеличения доли популистов и пророссийских политических сил в следующем составе парламента. Количество конструктивных прозападных сил может уменьшиться, если смотреть на сегодняшние электоральные рейтинги. Поэтому побороться за парламент каждому избирателю еще предстоит, а перед тем - побороться за президента Украины. Уверенно нельзя сказать, что мы получим парламент, который продолжит осуществлять положительные изменения в Украине. Эта борьба еще впереди!