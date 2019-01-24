Нельзя допустить: стало известно, как сделка России и Японии ударит по Украине

Для Украины возможный договор между Россией и Японией по Курильским островам является важным, поскольку добавит Кремлю международного веса и станет дополнительным козырем в переговорах с Западом.

Об этом "Апострофу" рассказал международный эксперт Илия Куса.

"Для Украины в этом контексте важно вот что: чем сильнее Россия на различных направлениях глобальной политики, тем слабее мы. Потому что она получает разные карты, которые может разыгрывать в переговорах с Западом. Через Японию Россия прорывает международную изоляцию и возвращается в большую игру. А это удар по нам: если изоляция прорвана, значит, санкционная политика не действует", – отметил Куса.

По его словам, в случае с Курильскими островами действует та же логика, что и в случае с политикой Кремля на Ближнем Востоке и в Африке.

"Это карты, которые в переговорах с европейцами или американцами можно разыграть или обменять на какие-то уступки в вопросах, где русские не преобладают, в том числе в вопросах по Украине. Также стоит понимать, что чем ближе Япония с Россией, тем сложнее нам японцев убедить, что мы для них важнее, чем Россия", – подчеркнул эксперт.

С другой стороны, потенциальное решение вопроса Курил может послужить для Украины интересным прецедентом.

"На примере Курил мы можем посмотреть, что будет с Крымом. Если Россия вернет Курильские острова по мирному договору, для нас это тоже будет прецедентом. Если их передадут как жест доброй воли, для нас это тоже будет показательно. Прямой связи здесь нет, и Курилы прямо не повлияют на ситуацию вокруг Крыма, но это может быть примером", – сказал обозреватель.

Подробнее о переговорах между Россией и Японией читайте в материале "Апострофа": Сдача Курил: почему заигрывание Путина с Японией опасно для Украины.