Сдача Курил: почему заигрывание Путина с Японией опасно для Украины

Главный вопрос во время недавнего визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию и переговорах с Владимиром Путиным касался возможности подписания мирного договора между двумя странами, а также решение ситуации по статусу Курильских островов. Эксперт Украинского института будущего Илия Куса рассказал "Апострофу", почему обе стороны сейчас крайне заинтересованы в том, чтобы разрешить этот спор, что их пока останавливает, какой исход этого диалога наиболее вероятен, и почему эти переговоры важны для Украины.

Каждый раз перед визитом либо Путина в Японию, либо Синдзо Абэ в Россию всегда поднимают вопрос Курильских островов. Стороны, похоже, действительно взяли курс на то, чтобы решить этот вопрос. По крайней мере, изъявляют желание.

Решить этот спор было бы выгодно и России, и Японии. Время для этого тоже очень хорошее, поскольку все в России понимают, что после ухода Синдзо Абэ с постов лидера партии и премьера в 2021 году отношения с новым премьером не будут такими же дружелюбными и теплыми, как сейчас. Поэтому они осознают, что надо использовать этот шанс, тем более есть готовность Абэ пойти на компромисс, чтобы решить этот вопрос.

В 2012 году Синдзо Абэ начал политику так называемого нового подхода к России. Он сам сформулировал политику сближения с Россией после прихода к власти. Это во многом его личная инициатива. Маловероятно, что следующий премьер будет продолжать эту политику. Есть риск, что Абэ, который заигрывает с национализмом, сменит еще более радикальный политик. А это сразу же отсекает возможности для компромисса, которого и сейчас очень сложно достигнуть.

В Японии, со своей стороны, тоже понимают, что по вопросам Курил нужно каким-то образом сближаться с Россией, чтобы компенсировать потерю влияния США в Восточной Азии и создавать для себя в региональных раскладах противовес возросшему влиянию Индии и Китая, а также угрозе со стороны Северной Кореи.

То есть стороны хотят решить вопрос, но пока что думают, как это сделать максимально осторожно, чтобы не вызвать проблемы на внутреннем фронте, поскольку им мешают как раз внутриполитические риски.

Геополитически Япония сейчас находится в более слабой позиции, чем Россия. Поэтому для Японии выгод от потенциальной сделки меньше, чем рисков, из-за особенностей политической системы и сильного влияния общественного мнения на принимаемые премьером решения. Очень мощное американское лобби в Японии также будет реагировать на любые попытки премьера пойти на компромисс.

В России этого всего нет, общественное мнение всерьез никто не учитывает. Разве что есть серьезные опасения в связи с тем, что рейтинги Путина падают из-за непопулярных экономических реформ. Но это не является главным фактором. Главная задача, которую видят россияне, состоит в том, чтобы не отдать Курилы, подписав при этом мирный договор. Иначе Россия распишется в том, что вся ее позиция относительно Курильских островов последние 70 лет была неправильной, и даже ее позиция во Второй мировой. А это создает прецедент для других оккупированных в ходе войны территорий – например, той же Калининградской области или Карельского полуострова.

Митингующие в Москве против передачи Японии Курильских островов Фото: censor.net.ua

Для России лучше всего было бы заключить мирный договор, а потом передать острова в качестве дружеского акта. Я думаю, что такая передача будет базироваться на Московской декларации 1956 года. То есть они передадут два из четырех островов, что, судя по заявлениям, устраивает японцев. Единственное, будут, скорее всего, баталии вокруг острова Кунашир и возможностей для россиян выходить и входить в Охотское море через эти территории. В Охотском море стоят российские стратегические подводные лодки, и России очень бы хотелось сохранить контроль над этими островами и управление над этой зоной постоянного базирования. А Японии, понятно, хотелось бы, особенно под давлением американского лобби, вернуть эти острова и попытаться ограничить развертывание военной инфраструктуры России вблизи этих территорий.

Декларация 1956 года – это то, с чем до сих пор обе стороны согласны. Но стороны не переходят к действиям из-за внутренней оппозиции к самой идее компромисса. В России это тоже, понятное дело, болезненный вопрос, потому что его 70 лет разгоняют под соусом "наши территории никому не отдадим". А в Японии сторонников компромисса с Россией никогда не было больше 10%. Тот же Синдзо Абэ очень боится, что компромиссом спровоцирует политический кризис и должен будет уйти в отставку, а это очень сильно ударит по рейтингам его партии накануне выборов. А выборы уже в этом году.

Однако для обеих сторон лучше не оставлять вопрос Курильских островов в подвешенном состоянии. Для русских было бы хорошо от него избавиться, потому что они понимают, что особых альтернатив нет. Также в условиях, когда ухудшаются отношения с США и разгоняется гонка вооружений, им бы очень хотелось знать, что на этом фланге все закрыто, выбить гарантии японцев, что на этих островах или вблизи них не будет никаких американских ракетных опорных пунктов. Сближение с Японией – это также способ выйти на мировую арену. Ведь Япония – все-таки член "большой семерки".

Для Японии закрыть этот вопрос также важно. Во-первых, Синдзо Абэ хочет оставить свой след в истории. Во-вторых, ему надо выиграть выборы, и решение вопроса Курил очень бы пригодилось. В-третьих, для Японии важно сохранить дружеские отношения с Россией в противовес Китаю и чтобы компенсировать потери от уменьшения влияния США. Японцы не понимают, какова политика Трампа в Восточной Азии, не понимают, что делать. И для них один из вариантов – сближение с Россией как элемент политической диверсификации, а также возможность для энергетической диверсификации. 87% всех энергоносителей Япония импортирует из Ближнего Востока по маршруту через Малаккский пролив, а это крайне нестабильный регион, где возрастает влияние Китая. Япония хочет диверсифицировать поставки энергоносителей, и также для нее важен нейтралитет России – чтобы в случае заварушки с Китаем Россия хотя бы держала нейтралитет.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин Фото: EPA

Для Украины в этом контексте важно вот что: чем сильнее Россия на различных направлениях глобальной политики, тем слабее мы. Потому что она получает разные карты, которые может разыгрывать в переговорах с Западом. Через Японию Россия прорывает международную изоляцию и возвращается в большую игру. А это удар по нам: если изоляция прорвана, значит, санкционная политика не действует.

Здесь действует та же логика, что и в случае с ближневосточной политикой Кремля, проникновением России в Центральную Африку, усилением ее позиций в Северной Африке – это карты, которые в переговорах с европейцами или американцами можно разыграть или обменять на какие-то уступки в вопросах, где русские не преобладают, в том числе в вопросах по Украине.

Также стоит понимать, что чем ближе Япония с Россией, тем сложнее нам японцев убедить, что мы для них важнее, чем Россия.

То есть потенциальное решение вопроса Курил – важный для Украины фактор. Еще и потому, что на примере Курил мы можем посмотреть, что будет с Крымом. Если Россия вернет Курильские острова по мирному договору, для нас это тоже будет прецедентом. Если их передадут как жест доброй воли, для нас это тоже будет показательно. Прямой связи здесь нет, и Курилы прямо не повлияют на ситуацию вокруг Крыма, но это может быть примером.