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Украинцы в ПАСЕ поставили на место скандальную пропагандистку Путина: опубликованы видео

четверг, 24 января 2019, 15:59

После рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории, российская телеведущая Ольга Скабеева провоцировала украинских делегатов и пыталась мешать их общению с журналистами.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, в четверг во Дворец Европы, где происходит сессия ПАСЕ, прибыла съемочная группа во главе с телеведущей Ольгой Скабеевой и в сопровождении двух экспертов. Они стали единственными представителями российских государственных СМИ, направленных на освещение сессии. Скабеева известна тем, что осенью, когда в ПАСЕ также рассматривали российский вопрос, пыталась препятствовать работе ассамблеи.

В этом году она вела себя менее агрессивно, но также пыталась вмешаться в каждое общение украинских депутатов с журналистами.

Очередной такой инцидент произошел с участием первого вице-спикера Ирины Геращенко, когда она рассказывала об украинских заключенных в РФ и о пленных россиянах, судьбой которых РФ не интересуется. Она зачитала фамилии 25 осужденных в Украине россиян, которые Украина готова обменять на своих граждан.

"Украинская сторона в течение 2018 года направила 13 официальных обращений к Российской Федерации, господину Грызлова в рамках трехсторонней контактной группы с просьбой - заберите своих и отдайте наших. Отдайте Олега Сенцов, отдайте Романа Сущенко, Павла Гриба, Николая Карпюка. Президент Украины готов помиловать россиян в обмен на заключенных Кремля", - заявила Геращенко.

Скабеева пыталась ее перебивать, задавая вопросы во время выступления. После непродолжительной толкотни депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко. Когда последняя ушла в зал, нардеп Борислав Береза перед камерами объяснил поведение российской ведущей.

"Они работают как гопники, привыкайте к этому. Страна-гопник работает как гопник", – резюмировал он.

Как ранее сообщал "Апостроф", в России решили не направлять в 2019 году свою делегацию в Парламентскую ассамблею совета Европы.

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