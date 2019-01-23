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Свежая дурь приехала: росСМИ публикуют новые фейки о Донбассе

среда, 23 января 2019, 12:50

В сети российские СМИ снова распространяют ложную информацию о ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter.

"Пьяные англоязычные наемники устроили беспорядочную стрельбу в оккупированной части ЛНР", - пишут а пропагандистском издании "Новороссия".

Пользователи сети со смехом отреагировали на фейковую новость, прокомментировав ее: "Свежая дурь приехала", "То орки были, которые уже лыка по русски не вязали были", "А шо за оккупированная часть ЛНР?".

Как сообщал "Апостроф", российски СМИ снова распространяют фейковую информацию об Украине. Также в сети высмеяли очередной фейк Кремля о фашистах в Украине. А ведущая на одном из путинских телеканалов, пропагандистка Ольга Скабеева выдала очередной фейк, появлению которого послужило введение военного положения в Украине.

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