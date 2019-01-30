Выход очевиден: в Украине рассказали, как остановить Россию в Черном море

Украине нужно срочно наращивать военно-морские силы и развивать свои противовоздушные и противоракетные возможности, чтобы отбить у России желание использовать свои мощные ракетные способности против Украины.

Такое мнение выразил "Апострофу" заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Выход для Украины очевиден: развитие ВМС и ракетных возможностей, противовоздушных и противоракетных возможностей украинской армии. Это единственная возможность. Лично у меня после акта агрессии 25 ноября уже нет иллюзий, что международное сообщество нам поможет. Украине нужно срочно наращивать военно-морские силы, то есть изменять баланс сил в Черном море, пытаться способствовать тому, чтобы НАТО начало помогать строить свои ВМС в Румынии. И если хотя бы у Румынии и Украины будут эффективны военно-морские силы с ракетными возможностями, тогда можно будет говорить об изменении баланса и давлении на Россию", - убежден эксперт.

По его словам, Россия сейчас понимает лишь язык силы.

"Украине нужно развивать свои противовоздушные и противоракетные возможности, чтобы отбить у России желание использовать свои мощные ракетные способности против Украины. И одновременно разрабатывать свое оружие сдерживания - ту самую ракету "Нептун", которой можно бить вглубь территории России. То есть Россия сейчас понимает только язык силы. И эта сила может проявляться и в экономике, и на поле боя. Язык, которым пользуется Запад, для России ничего не значит", - подытожил Самусь.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": У России появились новые "союзники": как Украине отбиться от угроз Кремля.