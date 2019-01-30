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У России появились новые "союзники": как Украине отбиться от угроз Кремля

Михаил Самусь об усилении напряжения между Украиной и Россией в Черном и Азовском морях

Михаил Самусь, замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения, специально для "Апострофа" среда, 30 января 2019, 19:04
Михаил Самусь об усилении напряжения между Украиной и Россией в Черном и Азовском морях Фото: GettyImages

В совместном докладе разведывательных структур США говорится, что напряжение в Азовском и Черном морях будет усиливаться, поскольку и Россия, и Украина будут "подтверждать суверенные права и возможности действий на море". "Апостроф" попросил заместителя директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся оценить, насколько опасна эта ситуация.

Ситуация в Черном и Азовском морях действительно развивается в негативном направлении, здесь я согласен с оценками американской разведки. Россия сейчас полностью доминирует в этом регионе, чувствуя полную безнаказанность. Военными средствами она контролирует Черное и Азовское моря, а также Керченский пролив. К сожалению, Украина и страны НАТО сейчас не могут изменить баланс в свою пользу, поскольку военно-морские силы и Украины, и стран НАТО - Румынии и Болгарии - не способны как-то противостоять российским возможностям. Россия сконцентрировала в Крыму мощные военно-морские, ракетные и авиационные группировки, которые военными инструментами могут легко влиять на ситуацию в регионе.

Поэтому, действительно, Россия, чувствуя собственную безнаказанность, может прибегнуть к шагам, направленным на усиление своего господства - чтобы продемонстрировать, что Азовское море под контролем России, и Керченский пролив де-факто уже контролирует Россия. И, конечно, любые шаги Украины, чтобы продемонстрировать, что, согласно международному праву, Крым является украинским, а Керченский пролив, согласно договору 2003 года и международному морскому праву, является проливом украинско-российским, международным, - эти шаги будут вызвать у России желание и в дальнейшем демонстрировать силу. Поскольку россияне знают, что ни у Украины, ни у НАТО сейчас нет реальных инструментов сдерживания России.

А реакция международного сообщества на открытый акт агрессии 25 ноября против кораблей ВМС Украины показывает, что Запад сейчас в целом не готов поднимать ставки и пытается заморозить конфликт между Россией и Украиной. Он фактически давит на Украину с целью признания де-факто, что Россия контролирует Керченский пролив. По крайней мере я пока не вижу никаких реальных шагов наших партнеров на Западе с целью заставить Россию отказаться от оккупации Керченского пролива и Азовского моря. Все разговоры о санкциях пока остаются разговорами, "Северный поток-2" пока строят, экономические интересы России никоим образом не блокируют и не разрушают.

Читайте: Украина сделала важное предупреждение России: что это значит

Пока не будет конкретных ударов по российской экономике, ощутимых и российскому руководству, и российскому олигархату, Россия будет действовать нагло и демонстрировать свое полное превосходство в Черном и Азовском морях.

Выход для Украины очевиден: развитие ВМС и ракетных возможностей, противовоздушных и противоракетных возможностей украинской армии. Это единственная возможность. Лично у меня после акта агрессии 25 ноября уже нет иллюзий, что международное сообщество нам поможет. Украине нужно срочно наращивать военно-морские силы, то есть изменять баланс сил в Черном море, пытаться способствовать тому, чтобы НАТО начало помогать строить свои ВМС и Румынии. И если хотя бы у Румынии и Украины будут эффективны военно-морские силы с ракетными возможностями, тогда можно будет говорить об изменении баланса и давлении на Россию.

Украине нужно развивать свои противовоздушные и противоракетные возможности, чтобы отбить у России желание использовать свои мощные ракетные способности против Украины. И одновременно разрабатывать свое оружие сдерживания - ту самую ракету "Нептун", которой можно бить вглубь территории России. То есть Россия сейчас понимает только язык силы. И эта сила может проявляться и в экономике, и на поле боя. Язык, которым пользуется Запад, для России ничего не значит.

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