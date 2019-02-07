​Курс на ЕС и НАТО: в Украине озвучили, кому нужны поправки в Конституцию

Изменения в Конституцию Украины объясняются тем, что перед выборами нет реального прогресса и нужно что-то показать.

Такое мнение выразил "Апострофу" дипломат, главный советник Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Василий Филипчук.

"Значительно проще найти пару слов для конституции, чем продемонстрировать реальный прогресс в борьбе с коррупцией", - считает эксперт.

По его словам, поправки не принесут видимого результата для страны.

"Но это не будет иметь никаких последствий на наши отношения с ЕС и НАТО. Ничего не может убедить их больше чем то, что было на Майдане: когда люди умирали под флагами Европейского Союза. Вот это и есть манифест, который действительно убеждает в серьезности намерений, а не любые фразы в том или ином законодательном акте, даже таком серьезном документе как Конституция Украины", - подчеркнул Филипчук.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Пыль в глаза: почему курс на ЕС и НАТО не поможет Украине.