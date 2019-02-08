Если Путину не поставят шах или мат, он пойдет в наступление - американский офицер

Президент России Владимир Путин рассматривает несколько вариантов для ведения дальнейшей агрессивной политики. На Донбассе россияне могут возобновить эскалацию тогда, когда Путину что-то не понравится в действиях Украины. Кроме того, Украине необходима поддержка союзников в Азовском море, иначе россияне попытаются "завладеть" и Черным морем. Также у Кремля есть много вариантов, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию в странах Балтии. Об этом "Апострофу" рассказал американский военный деятель, капитан 1-го ранга ВМС США, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

Перспективы Украины в НАТО

НАТО, конечно же, не хочет связываться с Россией. Те же Меркель, Макрон, Эрдоган хотят, чтобы (в случае чего) Америка имела дело (с россиянами). Мол, если что-то случится, то именно США придут спасать и будут гибнуть американские солдаты. А потом, когда они это сделают, американцев свободно можно будет критиковать - мол, это было правильно или неправильно сделано.

Поэтому вступление Украины в НАТО будет очень полезным для дипломатов и политиков, но не для военных. Есть тенденция расслабляться, Украине этого делать точно нельзя. Часть стран НАТО расслабилась и заняла позицию "Америка придет и нас спасет". А вот такие страны как Израиль, Япония, Китай не расслабляются, их военная машина очень мощная, они надеются только на себя.

Азовский конфликт и сила Украины

Если мы и дальше будем игнорировать Азовское море, россияне его перекроют. А потом и Черное море. Таким будет следующий ход, если Украина не собьет эту королеву или короля - если не поставить ему шах или мат, то они пойдут в наступление. Если вы дадите диктаторам волю, они не остановятся - для них это как наркотик.

До сих пор Украина действовала правильно, не провоцировала Россию, набираясь военной мощи, перестраиваясь, меняя вооружение. Сегодня Украина - совершенно другая боевая единица, чем была в 2014 году.

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Но что сейчас можно делать? Сопровождать идущие в азовские порты грузовые корабли военными катерами, которые патрулируют море. Привлекать независимых экспертов и журналистов к тому, что там происходит. Посмотрим, будут ли они тогда так смело таранить катера. Но, к сожалению, у Украины сегодня нет возможности в лобовую воевать с Россией. Значит Украине нужны союзники, коалиция. Чем больше РФ будет допускать такие ошибки как в Керченском проливе, тем больше мировое сообщество будет формироваться вокруг Украины.

Что касается сценария, при котором военный корабль НАТО зашел бы в Азовское море, он был возможен. Почему этого не было сделано? Те, кто служил в НАТО, и я в том числе, знаете как переводили название? No Action Talk Only - никаких действий одна болтовня. Что это значит? В Альянсе много стран и все должны проголосовать за какое-то решение. Так вот - всегда найдется тот, кто против, и дальше дело не двигается.

Но не все так плохо. К примеру, американское правительство инициировало процесс предоставления Украине американских противокорабельных крылатых ракет "Гарпун", и в Пентагоне рассматривают эту возможность. Кстати, эта инициатива была сразу после инцидента в Керченском проливе, так что нельзя говорить, что Запад плохо поддерживает и реагирует.

Новая агрессия России

Как Россия еще может дестабилизировать ситуацию в Украине? Она будет пытаться это делать не только в Украине. Недавно я был на съезде в одной из стран Балтии. У них тоже очень большая пятая колона и они очень внимательно следят за тем, что происходит в Украине.

У Кремля есть много вариантов, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию в странах Балтии: это протесты на почве дискриминации русскоязычных или других вопросов, точечные теракты и так далее. Путин не действует ситуативно в отличие от Трампа - он кагэбэшник и стратег. У него могут меняться или корректироваться планы, но они всегда есть. К примеру, когда они говорили, что вошли в Грузию спонтанно - это было вранье. Они вошли с колонами, с опорными пунктами - это спонтанно не сделаешь. Точно также с Крымом и Донбассом - такие вещи спонтанно не делаются. А вот гражданский самолет они сбили спонтанно.

Сложно сейчас представить, какие планы вынашивает Путин и что у него происходит в голове, но, однозначно, что-то страшное. От человека, который у власти так долго и с такими полномочиями, можно ожидать всего.

Донбасс, скорее всего, так и останется на какое-то время кровоточащей раной, как Приднестровье и Абхазия, которую Путин будет использовать. Вот не нравится ему что-то и начинается фаза обострения на Востоке Украины. Цель его понятна - не отпустить от себя далеко Украину, то есть в НАТО и ЕС - а вот методы меняются в зависимости от ситуации.

Полную версию интервью с Гарри Табахом читайте на "Апострофе" в ближайшие дни.