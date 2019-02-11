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​Россия - не друг: госсекретарь США посоветовал Венгрии поддержать Украину

понедельник, 11 февраля 2019, 22:55

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Венгрию поддерживать Украину на фоне российской агрессии.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Будапеште, передает "Украинская правда".

"Сегодня я говорил с министром (Сийярто, - ред.) о насущной необходимости поддержки Украины и ее суверенитета и территориальной целостности. Мы не должны позволить Путину вбить клин между друзьями в НАТО", - сказал Помпео.

"Венгры по истории прекрасно знают, что авторитарная Россия никогда не будет другом свободе и суверенитету меньших государств", - добавил госсекретарь США.

Помпео также выразил обеспокоенность растущем влиянием Китая в Центральной Европе.

"Россия и Китай - авторитарные государства, не разделяющие наши стремления к свободе", - добавил он, отметив необходимость укрепления демократических институтов в Венгрии.

Как сообщал "Апостроф", ранее Помпео заявил, что США ждут, когда Россия изменит свою внешнюю политику, в частности, в отношении Украины.

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