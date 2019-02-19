Вы - герои: Туск на встрече с Порошенко оценил репутацию Украины в Европе

Президент Европейского Совета Дональд Туск высоко оценил усилия президента Украины Петра Порошенко в проведении реформ в государстве.

Об этом президент Европейского Совета сказал во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Кроме того, Дональд Туск отметил усилия украинского народа в борьбе против российской агрессии.

"Это первый раз в нашей общей европейской истории, когда было продемонстрировано такое сопротивление и отвагу, а также прагматизм. Потому что я считаю, и не только я, что вы героями и прагматиками. Это уникально", - отметил Туск.

"Я также очень ценю вашу личную роль, господин Президент. Вы также имеете хорошие причины гордиться. Это не только мое личное мнение. Ваша репутация и репутация всей страны очень высока не только в Брюсселе, но и во всех столицах Европы. Вы заслужили такую репутацию ", - подчеркнул президент Европейского Совета.

фото: пресс-служба президента