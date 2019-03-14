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Только начало: адвокат спрогнозировал реакцию Запада на вердикт ООН по украинским морякам

четверг, 14 марта 2019, 20:42

После признания захваченных Россией украинских моряков военнопленными Управлением верховного комиссара ООН по правам человека, другие международные институты будут вынуждены придерживаться той же позиции.

Об этом "Апострофу" рассказал адвокат моряков, Николай Полозов.

"Доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека действительно называет все своими именами: то есть описываются события, и комиссариат ООН правомерно считает, что эти моряки являются военнопленными. А раз они являются военными, то необходимо, конечно же, обращаться с ними таковым образом. Российские власти последовательно нарушают эти нормы и обращаются с военнопленными украинскими моряками как с обыкновенными уголовными преступниками", – отмечает Полозов.

По его словам, вопрос реакции мирового сообщества на такие нарушения уже витает в воздухе.

"В частности, в ближайшие дни должен быть принят пакет персональных санкций против неких неназванных лиц, имеющих отношение к захвату украинских моряков 25 ноября 2018 года. Понятно, что конкретно эти санкции не будут иметь никакого ощутимого эффекта. Но это, что называется, проложенная колея... Я позитивно оцениваю доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Это только начало: если такой авторитетный международный орган таким образом видит эту ситуацию, то, скорее всего, и другие международные институты в конечном счете будут вынуждены по крайней мере придерживаться публично той же позиции", – убежден адвокат.

Подробнее о последствиях решения УВКПЧ ООН читайте в материале "Апострофа": Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина.

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