В ООН озвучили важную деталь по пленным украинским морякам

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило, что украинские моряки, попавшие в русский плен после нападения вблизи Керченского пролива, являются военнопленными.

Об этом говорится в докладе УВКПЧ, пишет "Европейская правда".

Таким образом, эта организация стала первой в мире официально признавшей украинских моряков военнопленными.

"Руководствуясь нормами международного гуманитарного права (ст. 4 (А) (1) и 4 (А) (4) Третьей Женевской конвенции и ст. 43 и 44 Дополнительного протокола I), 24 задержанных членов экипажей можно считать военнопленными и находящимися под защитой Третьей Женевской конвенции ", - говорится в докладе.

В УВКПЧ убеждены, что украинские моряки в любом случае "должны пользоваться статусом военнопленного до тех пор, пока компетентный суд не примет иного решения".

"С военнопленными, в частности, должны обращаться гуманно, защищать их от актов насилия или запугивания и предоставлять им необходимую медицинскую помощь", - говорится в документе.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети появилось трогательное видео в поддержку украинских моряков, захваченных РФ в Керченском проливе, которые находятся в плену уже более 100 дней.