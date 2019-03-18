Больше Javelin: в США озвучили планы по поддержке Украины

Соединенные Штаты Америки могут рассмотреть возможность дальнейших поставок Украине летального оружия.

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время онлайн-брифинга в Брюсселе.

"Украина выразила заинтересованность в покупке большего количества систем (Javelin). Это возможно", - отметил Волкер, рассказывая об уже осуществленных поставки.

"Мы также должны рассмотреть такие вещи, как системы противовоздушной и береговой обороны, антиснайперские системы и кое-что из того, что США уже поставили", – добавил спецпредставитель.

По его словам, в случае с Украиной "это обоснованно и необходимо иметь современные возможности для того, чтобы защитить себя и предотвратить дальнейшую агрессии".

Волкер напомнил, что во времена президентства Барака Обамы "существовал запрет" о предоставлении летального оружия Украине.

"В администрации Трампа мы приняли решение относиться к Украине как к любой другой нормальной (в плане продажи оружия - ред.) стране, которая имеет нормальные оборонные нужды, и мы решили обеспечивать это как в виде поддержки, так и продажи оружия Украине" , - подчеркнул представитель администрации США.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", командующий силами НАТО в Европе Кертис Скапарротти заявил, что в США готовы рассмотреть возможность предоставления Украине дополнительного вооружения, необходимого для сдерживания агрессии российского флота.