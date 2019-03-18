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Больше Javelin: в США озвучили планы по поддержке Украины

понедельник, 18 марта 2019, 23:29

Соединенные Штаты Америки могут рассмотреть возможность дальнейших поставок Украине летального оружия.

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время онлайн-брифинга в Брюсселе.

"Украина выразила заинтересованность в покупке большего количества систем (Javelin). Это возможно", - отметил Волкер, рассказывая об уже осуществленных поставки.

"Мы также должны рассмотреть такие вещи, как системы противовоздушной и береговой обороны, антиснайперские системы и кое-что из того, что США уже поставили", – добавил спецпредставитель.

По его словам, в случае с Украиной "это обоснованно и необходимо иметь современные возможности для того, чтобы защитить себя и предотвратить дальнейшую агрессии".

Волкер напомнил, что во времена президентства Барака Обамы "существовал запрет" о предоставлении летального оружия Украине.

"В администрации Трампа мы приняли решение относиться к Украине как к любой другой нормальной (в плане продажи оружия - ред.) стране, которая имеет нормальные оборонные нужды, и мы решили обеспечивать это как в виде поддержки, так и продажи оружия Украине" , - подчеркнул представитель администрации США.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", командующий силами НАТО в Европе Кертис Скапарротти заявил, что в США готовы рассмотреть возможность предоставления Украине дополнительного вооружения, необходимого для сдерживания агрессии российского флота.

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