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Путин выдал очередной лицемерный перл о дружбе россиян с украинцами: видео

понедельник, 18 марта 2019, 22:03

Президент России Владимир Путин заявил, что русский и украинский народы, по его мнению, "никогда не ссорились".

Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

По словам Путина, "непонимание" существует только с руководством Украины.

"Русский и украинский народы никогда не ссорились. У нас непонимание только с руководством Украины, с которым сегодня вряд ли можно сварить кашу. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь, так и хочется спросить по-украински "З глузду з'їхав чи шо?", – сказал президент РФ.

В комментариях к его высказываниям отнеслись с неодобрением, однако отметили, что суржик Путин уже освоил.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 19 октября 2018 года на Валдайском форуме президент России Владимир Путин заявил о том, что любит Украину и украинцев, а также не хочет конфликта в Украине.

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