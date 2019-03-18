Путин выдал очередной лицемерный перл о дружбе россиян с украинцами: видео

Президент России Владимир Путин заявил, что русский и украинский народы, по его мнению, "никогда не ссорились".

Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

По словам Путина, "непонимание" существует только с руководством Украины.

"Русский и украинский народы никогда не ссорились. У нас непонимание только с руководством Украины, с которым сегодня вряд ли можно сварить кашу. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь, так и хочется спросить по-украински "З глузду з'їхав чи шо?", – сказал президент РФ.

В комментариях к его высказываниям отнеслись с неодобрением, однако отметили, что суржик Путин уже освоил.

Путин: Русский и украинский народы никогда не ссорились. У нас непонимание только с руководством Украины, с которым сегодня вряд ли можно сварить кашу. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь, так и хочется спросить по-украински «С глузду съихал чи шо?» pic.twitter.com/sSCAMpBQG6 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 марта 2019 г.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 19 октября 2018 года на Валдайском форуме президент России Владимир Путин заявил о том, что любит Украину и украинцев, а также не хочет конфликта в Украине.