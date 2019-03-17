Стало известно, когда Путин прилетит в оккупированный Крым

Президент России Владимир Путин посетит оккупированные Крым и Севастополь в понедельник, 18 марта.

Об этом сообщает телеграм-канал 360, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что глава РФ примет участие в "торжествах, посвященных годовщине референдума и воссоединения Крыма с Россией".

Напомним, ранее "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов признался, что захватом полуострова лично руководил президент РФ Владимир Путин.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что во время визита Путина в аннексированный Крым главари так называемых ДНР и ЛНР приготовили ряд предложений, от которых президент РФ "вряд ли сможет отказаться".

Также стало известно, что подавляющее большинство россиян считают, что Крым принадлежит РФ не по закону, а "по справедливости".