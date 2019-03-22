​В России для Путина готовят новое государство

Российский президент Владимир Путин планирует создать новое государство, частью которой станет Беларусь.

Такое мнение "Апострофу" выразил российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Так или иначе, в ближайшем будущем мы будем наблюдать попытки создать новое государство, не нарушая слишком очевидно Конституцию. Пока "план А", касающийся Беларуси, - первоочередной. Мы слышим жесткую риторику посла Бабича. Трудно интерпретировать его слова иначе, чем ультиматум: или вы соглашаетесь на объединение, или лишаетесь нефти, газа и прочих пряников, которые Лукашенко получал в течение последних 20 лет", - подметил эксперт.

Но, по его словам, президент Беларуси Александр Лукашенко не готов "сдаваться без боя".

"Но вряд ли Лукашенко сдастся. Значит, не исключен и военный сценарий - опять же, гибридный, с зелеными, вежливыми человечками. Ситуация отличается от Крыма тем, что все к этому готовы. Сейчас эта штука не пройдет. Лукашенко дает понять, что даст отпор, и действительно готов это сделать. На прямую военную агрессию путинские стратеги не пойдут — это будет сопряжено со слишком большими издержками: политическими, финансовыми, военными, имиджевыми...", - подытожил Орешкин.

Детальнее читайте в материал "Апострофа": С Украиной не прошло, но есть другие варианты: два сценария для Путина.