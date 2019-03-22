РУС. | УКР.

пятница, 22 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.00
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

22 марта

10:55
С надеждой на победу: как Украина стартовала в отборах на Европу
10:38
Стала известна реакция украинского политзаключенного на вердикт суда в России
10:35
В Киеве маршрутчик устроил опасные гонки спустя сутки после страшного ДТП: видео
10:35
Названо имя нового "ангела" Victoria's Secret
10:30
Интернет-магазин "Розетка" оштрафовали за опасные товары
10:27
Украинская звезда в России покрасовалась неприлично глубоким декольте и получила награду
10:21
На Донбассе на взятке поймали "оборотня в погонах": фото
10:11
Суд в России вынес приговор украинскому политзаключенному Павлу Грибу
10:10
Охотник стал жертвой: психолог объяснил, как украинцы "проиграли" выборы
10:09
​В России для Путина готовят новое государство
09:54
Курс евро в Украине пересек важную психологическую отметку: свежие данные НБУ
09:50
Где смотреть онлайн мужской спринт Кубка мира в Холменколлене: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В России для Путина готовят новое государство

пятница, 22 марта 2019, 10:09

Российский президент Владимир Путин планирует создать новое государство, частью которой станет Беларусь.

Такое мнение "Апострофу" выразил российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Так или иначе, в ближайшем будущем мы будем наблюдать попытки создать новое государство, не нарушая слишком очевидно Конституцию. Пока "план А", касающийся Беларуси, - первоочередной. Мы слышим жесткую риторику посла Бабича. Трудно интерпретировать его слова иначе, чем ультиматум: или вы соглашаетесь на объединение, или лишаетесь нефти, газа и прочих пряников, которые Лукашенко получал в течение последних 20 лет", - подметил эксперт.

Но, по его словам, президент Беларуси Александр Лукашенко не готов "сдаваться без боя".

"Но вряд ли Лукашенко сдастся. Значит, не исключен и военный сценарий - опять же, гибридный, с зелеными, вежливыми человечками. Ситуация отличается от Крыма тем, что все к этому готовы. Сейчас эта штука не пройдет. Лукашенко дает понять, что даст отпор, и действительно готов это сделать. На прямую военную агрессию путинские стратеги не пойдут — это будет сопряжено со слишком большими издержками: политическими, финансовыми, военными, имиджевыми...", - подытожил Орешкин.

Детальнее читайте в материал "Апострофа": С Украиной не прошло, но есть другие варианты: два сценария для Путина.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путину все время нужен враг: если не НАТО, то инопланетяне - эксперт по Альянсу

Война без войны: зачем Украина запрещает российских наблюдателей

Россия еще не сдалась в Украине и ждет выборов – европейский эксперт

Россия еще не сдалась в Украине: в чем опасность вмешательства в выборы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: