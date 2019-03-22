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Страшное ДТП с маршруткой в Киеве: появилась реакция властей

пятница, 22 марта 2019, 08:32

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал страшное ДТП с маршрутным автобусом в Киеве, который сбил троих женщин.

Об этом сообщает глава столицы на своей странице в Facebook.

По его словам, расследование аварии около метро Дорогожичи должно быть открытым и состоятся в сжатые сроки.

"Водитель маршрутного такси задержан и дает показания правоохранителям. Эксперты работают на месте, чтобы выяснить причину ужасного ДТП. Я искренне сочувствую пострадавшим, за жизни которых сейчас борются медики. И хочу заверить, все виновные, не только водитель, понесут наказание. Я инициирую проверку предприятия, к которому принадлежит маршрутка. Ее результаты будут обнародованы", - написал глава столицы.

Напомним, 21 марта водитель маршрутного автобуса №155 на пешеходном переходе сбил людей. Автобус наехал на троих женщин, которые переходили дорогу на пешеходном переходе на разрешающий сигнал светофора. По неофициальной информации все трое пострадавших женщин - сестры.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео момента наезда маршрутки на пешеходов в Киеве возле метро "Дорогожичи".

Также ранее семья с маленькими детьми едва не погибла в страшном ДТП под Киевом.

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