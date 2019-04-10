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В ПАСЕ приняли опасную для Украины резолюцию

среда, 10 апреля 2019, 22:25

Стало известно об опасных предпосылках возвращения России в ПАСЕ.

Об этом сообщают росСМИ.

В частности, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой заложен призыв к России о формировании своей делегации. Помимо этого, РФ предлагают заплатить взнос в бюджет СЕ.

"ПАСЕ призывает к активному диалогу между всеми заинтересованными сторонами, с тем чтобы сохранить общеевропейскую миссию Совета Европы и избежать ситуации, в которой крупнейшее государство-член будет вынуждено решить покинуть Организацию со всеми геополитическими последствиями", – говорится в тексте резолюции.

Известно, что за документ всего проголосовали 151 парламентарий, из них 105 – за резолюцию, 30 – против и 16 – воздержались.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что страна ЕС задумала предательство Украины в Совете Европы.

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