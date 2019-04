Страна ЕС задумала предательство Украины в Совете Европы: подробности

Германия инициировала процесс снятия санкций с России в Совете Европы.

Об этом сообщает Европейская правда.

Так, на днях депутаты от ХДС и СДПГ направили в адрес президента ПАСЕ письмо с просьбой пересмотреть санкционные правила, убрав право Ассамблеи накладывать санкции на делегации государств-нарушителей при утверждении их полномочий.

При этом, немецкие депутаты ведут разъяснительную работу в ПАСЕ, убеждая других парламентариев, мол, борьба Украины с РФ является "предвыборной технологией" и Европа не должна ее поддерживать.

Главным козырем в этом процессе является то, что эту инициативу поддерживает лично канцлер Германии Ангела Меркель.

Официальный Берлин уверяет, что это позволит "спасти членство России в Совете Европы", хотя их оппоненты ставят под сомнение эту логику.

О невиданной активности на данном фронте, хотя и без указания причастного к этому государству, которое к нему причастно, сообщил в воскресенье, 7 апреля, посол Британии в Совете Европе Кристофер Ивон.

"Как мне рассказали, в течение этой недели Совет Европы делал сам себе химическую кастрацию. И это точно не то, к чему мы стремимся", - написал он в твите, намекая, что она сама лишает себя права накладывать санкции.

I was told today by a close follower of the work of the Council of Europe that this week it was doing self chemical castration. @CoE Surely we don’t want that.