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У Путина открыто пригрозили Киеву войной: заявление

четверг, 11 апреля 2019, 01:22

Россия грозит Украине "возникновением военного конфликта" в случае "нарушения процедур" прохождения украинских кораблей через Керченский пролив.

Об этом говорится в заявлении Совета Федераций РФ.

Отмечается, что также россияне могут запустить военную эскалацию в случае, если корабли НАТО попытаются пересечь Керченский пролив с нарушением законодательства РФ.

"Прохождение украинских кораблей через Керченский пролив - это не вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в Черноморском регионе, а исключительно проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур, которые ей хорошо известны и успешно использовались ею до ноября 2018 года", - заявили в Совфеде РФ.

Там отмечают, что "попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть вовлечена и НАТО".

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты опубликовали данные о том, что Россия продолжает задерживать суда, идущие в украинские порты Азовского моря или из них. Среднее время задержки прохода через Керченский пролив в 3-6 раз больше, чем до начала блокады.

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