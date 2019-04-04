Блокада оккупантами Азовского моря: появились свежие данные и инфографика

Россия продолжает задерживать суда, следующие в украинские порты Азовского моря или из них, среднее время задержки прохода через Керченский пролив в 3-6 раз больше, чем до начала блокады.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

Он опубликовал статистические данные задержек судов в марте 2019 года и за весь период блокады.

"Непосредственно в море задержаний и остановок судов нет с октября; на входе в Азовское море - в среднем 25,3 часа, что является минимальной за весь период блокады, но все еще больше, чем в июле, в начале блокады Керченского пролива; на выходе из Азовского моря - рост после снижения в декабре-январе продолжается, в среднем задержка составила 33,7 часов, в феврале была 30,6 часов, в январе - 23,9", - говорится в сообщении.

Эксперт обратил внимание, что ни о каком "прекращение блокады" речи не идет.

"Продолжительность искусственной задержки судов остается в 3-6 раз больше, чем до начала блокады Керченского пролива. По нашим ощущениям, в ближайший месяц существенных изменений не произойдет, потому что еще окончательно не решена судьба "Северного потока-2" и выборов. Кроме того, на столе западной дипломатии - новые санкции, в Черном море - эскадра НАТО, а Конгресс США сформулировал новую интригу относительно помощи Украине в обеспечении свободы мореплавания в Керченском проливе. Пока Крым остается оккупированным, ключ от Керченского пролива и Азовского моря будет в руках государства-оккупанта, и она будет им манипулировать по своей логике", - добавил Клименко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Россия стянула свои войска на границу с Украиной в районе Азовского моря.