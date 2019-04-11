Яценюк рассказал о плане по прекращению войны с помощью санкций и давления на Кремль

Попытки договориться с Россией и Путиным, чтобы он прекратил войну, являются манипуляцией, если такие попытки не поддержаны очень жестким давлением.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк на 12-м Киевском форуме, передает пресс-служба партии.

"Люди пытаются найти быстрое решение проблемы. И это естественно, их можно понять. Но реальность совсем другая. Война не завершена... Если кто-то думает, что Путин является тем человеком, который желает мира и хочет прекратить войну, - это нонсенс. Путин - человек, который провоцирует конфликты по всему миру", - отметил политик.

Глава "Народного фронта" считает, что восстановление территориальной целостности Украины - задача и для нашего государства, и для всего западного мира.

"Любые попытки найти переговорную площадку с Путиным и Россией по поводу того, чтобы он прекратил войну, являются химерой, если такие попытки не поддержаны очень конкретными мерами, очень жестким давлением".

В частности, отметил он, необходимы эффективные санкции, ведь нынешний ограничительный режим "далек от совершенства". По мнению Арсения Яценюка, необходимы жесткие санкции в сфере энергетики, торговли углеводородами и, в том числе, отказ от строительства "Северного потока-2". Важно также внедрение жестких финансовых санкций:

"Речь идет о блокировании счетов, блокировке технологий и компаний. И о введении персональных санкций не только против компаний, а против высшего руководства Российской Федерации. Только это их может отрезвить".

Арсений Яценюк также отметил необходимость борьбы с информационной пропагандой:

"Свобода слова - это не свобода российской лжи. Свобода слова - это возможность в противовес любому фейку сказать правдивую и достоверную информацию".

Лидер "Народного фронта" также подчеркнул, что мирный процесс требует новой повестки дня:

"Необходимо признать низкую эффективность Минского процесса. Да, на начальном этапе Минский процесс уменьшил количество обстрелов и остановил широкомасштабную агрессию. Но в этой форме, в которой он существует, а тем более в российской интерпретации - Минский процесс требует новой повестки дня и новых подходов".

Яценюк подчеркнул, что Россия должна понести и финансовую ответственность за оккупацию и агрессию против Украины:

"Украина требует возмещения убытков, причиненных российской агрессией, а завтра Украина будет требовать компенсации за незаконный захват Донецка, Луганска и Крыма. Нам необходимо восстанавливать и Донецк, и Луганск, и Автономную Республику Крым".

Он подчеркнул, что вопрос возвращения Донецка и Луганска и возвращения Крыма нельзя разделять:

"Для украинцев это равнозначные вопросы. Это наше государство, это наша территория… На повестке дня любого мирного процесса по восстановлению территориальной целостности Украины стоят три вопроса. Россия и Путин, верните Донецк, верните Луганск, верните Крым и заберите свои войска с нашей украинской территории", - сказал Яценюк.