РУС. | УКР.

четверг, 11 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

11 апреля

16:54
​Когда украинцы получат 13-ю пенсию: названы сроки
16:50
Яценюк рассказал о плане по прекращению войны с помощью санкций и давления на Кремль
16:46
​Украина ждала три года: Порошенко показал видео знакового события в Киеве
16:45
Киркоров признался, сколько ему заплатил Лазарев за песню для Евровидения
16:40
Украинский чемпион вызвал на бой самого крутого бойца UFC
16:29
В Киеве бьют тревогу из-за пропажи активиста и блогера: опубликованы фото
16:11
​Порошенко рассказал, что будет делать после своего президентства: видео
15:58
Футболиста "Динамо" жестко наказали за матч с "Шахтером"
15:45
​Сотрудник МВД сливал информацию спецслужбам Путина: фото и видео задержания предателя
15:38
Яценюк призвал разместить в Украине подразделения НАТО
15:35
В стиле Кароль: судья "Танцев со звездами" вышла в свет в ночнушке за 19 тысяч гривен
15:19
Под Шулявским мостом в Киеве водитель отличился "геройской" парковкой: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Яценюк рассказал о плане по прекращению войны с помощью санкций и давления на Кремль

четверг, 11 апреля 2019, 16:50

Попытки договориться с Россией и Путиным, чтобы он прекратил войну, являются манипуляцией, если такие попытки не поддержаны очень жестким давлением.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк на 12-м Киевском форуме, передает пресс-служба партии.

"Люди пытаются найти быстрое решение проблемы. И это естественно, их можно понять. Но реальность совсем другая. Война не завершена... Если кто-то думает, что Путин является тем человеком, который желает мира и хочет прекратить войну, - это нонсенс. Путин - человек, который провоцирует конфликты по всему миру", - отметил политик.

Глава "Народного фронта" считает, что восстановление территориальной целостности Украины - задача и для нашего государства, и для всего западного мира.

"Любые попытки найти переговорную площадку с Путиным и Россией по поводу того, чтобы он прекратил войну, являются химерой, если такие попытки не поддержаны очень конкретными мерами, очень жестким давлением".

В частности, отметил он, необходимы эффективные санкции, ведь нынешний ограничительный режим "далек от совершенства". По мнению Арсения Яценюка, необходимы жесткие санкции в сфере энергетики, торговли углеводородами и, в том числе, отказ от строительства "Северного потока-2". Важно также внедрение жестких финансовых санкций:

"Речь идет о блокировании счетов, блокировке технологий и компаний. И о введении персональных санкций не только против компаний, а против высшего руководства Российской Федерации. Только это их может отрезвить".

Арсений Яценюк также отметил необходимость борьбы с информационной пропагандой:

"Свобода слова - это не свобода российской лжи. Свобода слова - это возможность в противовес любому фейку сказать правдивую и достоверную информацию".

Лидер "Народного фронта" также подчеркнул, что мирный процесс требует новой повестки дня:

"Необходимо признать низкую эффективность Минского процесса. Да, на начальном этапе Минский процесс уменьшил количество обстрелов и остановил широкомасштабную агрессию. Но в этой форме, в которой он существует, а тем более в российской интерпретации - Минский процесс требует новой повестки дня и новых подходов".

Яценюк подчеркнул, что Россия должна понести и финансовую ответственность за оккупацию и агрессию против Украины:

"Украина требует возмещения убытков, причиненных российской агрессией, а завтра Украина будет требовать компенсации за незаконный захват Донецка, Луганска и Крыма. Нам необходимо восстанавливать и Донецк, и Луганск, и Автономную Республику Крым".

Он подчеркнул, что вопрос возвращения Донецка и Луганска и возвращения Крыма нельзя разделять:

"Для украинцев это равнозначные вопросы. Это наше государство, это наша территория… На повестке дня любого мирного процесса по восстановлению территориальной целостности Украины стоят три вопроса. Россия и Путин, верните Донецк, верните Луганск, верните Крым и заберите свои войска с нашей украинской территории", - сказал Яценюк.

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Послать Украину подальше: что Россия ждет от второго тура выборов

Мир или хаос: семь важных пунктов внешней политики Зеленского

Обманный маневр: Путин затеял хитрую игру в Украине перед выборами

Есть реальная опасность, что Россия пойдет на Одессу - американский генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: