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Украина пошла на решительный шаг для спасения моряков из плена Кремля

вторник, 16 апреля 2019, 18:22
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В Международный трибунал по морскому праву поступило обращение от Украины о применении по отношению к России принудительных мер для освобождения украинских военнопленных моряков, захваченных в ноябре 2018 года.

Об этом в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

Обращение было составлено Министерством иностранных дел Украины по поручению главы государства.

"По моему поручению МИД дополнительно обращается к Международному Трибуналу по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер к российской стороне для освобождения украинских моряков", - написал Порошенко.

По мнению Порошенко, обращение может привести к тому, что трибунал обяжет РФ вернуть украинцев и корабли, а действия Москвы в Керченском проливе будут признаны неправомерными.

Как сообщал "Апостроф", в марте Управление верховного комиссара ООН по правам человека в своем докладе признало военнопленными украинских моряков, захваченных Россией в ноябре прошлого года вблизи Керченского пролива.

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