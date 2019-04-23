​Россия сменила тон: появилась обнадеживающая информация по украинским военнопленным

В Гааге состоялась встреча между украинской и российской стороной по иску Украины в Международный трибунал ООН об освобождении украинских судов и пленных моряков.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Интересное наблюдение после сегодняшнего обмена мнениями по РФ об освобождении украинских моряков и военных кораблей. Поразило кардинальное изменение тона разговора - переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии", - сказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Она также отметила: неизвестно, это изменение российской тактики, или просто желание затянуть процесс консультаций.

"В любом случае это не повлияло на позиции сторон относительно наших моряков и кораблей. Аргументы, которые мы услышали сегодня от РФ, только подтвердили нашу стартовую позицию, что речь идет именно о применении Конвенции ООН по морскому праву, которая гарантирует иммунитет нашим военным кораблям и членам их экипажей", - отметила Зеркаль.

По ее словам, обмен мнениями подтвердил наличие между сторонами правового спора по применению международного морского права. Этот факт является краеугольным для судебного рассмотрения этого спора.

"Рассчитываем, что скоро Трибунал по морскому праву подтвердит наши требования. Сегодня-завтра будет окончательно объявлена дата слушаний в Гамбурге (предварительно - 6-7 мая)", - сообщила Зеркаль.

К тому времени Россия имеет возможность добровольно освободить украинских моряков и военные корабли и устранить нарушение международного права.

Как известно, 16 апреля Украина инициировала новый иск против России и обратилась в Международный трибунал по морскому праву ("ITLOS") по применению временных мер против РФ с целью немедленного освобождения трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей, незаконно захваченных и удерживаемых российской Федерацией в Черном море 25 ноября 2018 года.

Подробно о планах Кремля относительно украинских военнопленных читайте в материале "Апострофа": У Путина есть тайный план украинских моряков - юрист-международник.