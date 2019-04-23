RU   UA   EN  

вторник, 23 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

23 апреля

19:39
В Париже горит Версаль: первое видео ЧП
19:29
​Нападение на патрульную в Киеве: суд принял решение по 20-летнему злоумышленнику
18:58
​Россия сменила тон: появилась обнадеживающая информация по украинским военнопленным
18:55
Взрывы на Шри-Ланке: стало известно, кто стоит за террористической атакой
18:54
Лучший российский хоккеист рассмешил американцев своим конфузом: опубликовано видео
18:42
Политолог пояснил причину проигрыша Порошенко на президентских выборах
18:32
Четвертый пошел: очередной губернатор заявил об отставке
18:19
Появились первые иски о национализации имущества Порошенко: подробности
18:07
Эксперт из команды Зеленского сделал заявление о назначении его на должность министра
17:59
Появилось яркое видео уничтожения бойцами ВСУ вражеских позиций на Донбассе
17:50
Зеленский - президент: ЦИК завершил подсчет голосов
17:46
Молодежь "Динамо" и "Шахтера" в эпичной битве определила будущего чемпиона: видеообзор матча
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Россия сменила тон: появилась обнадеживающая информация по украинским военнопленным

вторник, 23 апреля 2019, 18:58
переглянути новину українською

В Гааге состоялась встреча между украинской и российской стороной по иску Украины в Международный трибунал ООН об освобождении украинских судов и пленных моряков.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Интересное наблюдение после сегодняшнего обмена мнениями по РФ об освобождении украинских моряков и военных кораблей. Поразило кардинальное изменение тона разговора - переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии", - сказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Она также отметила: неизвестно, это изменение российской тактики, или просто желание затянуть процесс консультаций.

"В любом случае это не повлияло на позиции сторон относительно наших моряков и кораблей. Аргументы, которые мы услышали сегодня от РФ, только подтвердили нашу стартовую позицию, что речь идет именно о применении Конвенции ООН по морскому праву, которая гарантирует иммунитет нашим военным кораблям и членам их экипажей", - отметила Зеркаль.

По ее словам, обмен мнениями подтвердил наличие между сторонами правового спора по применению международного морского права. Этот факт является краеугольным для судебного рассмотрения этого спора.

"Рассчитываем, что скоро Трибунал по морскому праву подтвердит наши требования. Сегодня-завтра будет окончательно объявлена дата слушаний в Гамбурге (предварительно - 6-7 мая)", - сообщила Зеркаль.

К тому времени Россия имеет возможность добровольно освободить украинских моряков и военные корабли и устранить нарушение международного права.

Как известно, 16 апреля Украина инициировала новый иск против России и обратилась в Международный трибунал по морскому праву ("ITLOS") по применению временных мер против РФ с целью немедленного освобождения трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей, незаконно захваченных и удерживаемых российской Федерацией в Черном море 25 ноября 2018 года.

Подробно о планах Кремля относительно украинских военнопленных читайте в материале "Апострофа": У Путина есть тайный план украинских моряков - юрист-международник.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский и Порошенко в Париже: фото, видео и все подробности

Послать Украину подальше: что Россия ждет от второго тура выборов

Мир или хаос: семь важных пунктов внешней политики Зеленского

Обманный маневр: Путин затеял хитрую игру в Украине перед выборами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: