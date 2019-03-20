У Путина есть тайный план касательно украинских моряков - юрист-международник

Срок Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной истекает 1 апреля 2019 года. Станет ли это очередным препятствием для освобождения украинских моряков, и смогут ли мировые лидеры переубедить Путина отпустить военнопленных, "Апострофу" объяснил юрист-международник ЕВГЕНИЙ ПРОНИН.

- Если вспомнить ситуацию в Азовском море 27 ноября 2019 года, насколько правомерными были действия украинских моряков и как можно оценить ответные действия РФ?

- Если говорить о правомерности, де-юре действия наших моряков абсолютно оправданы, потому что та часть, куда попали моряки, - это нейтральная часть вод и, кроме того - воды, приближенные к украинской территориальной зоне, а не Российской Федерации. Де-юре Крым - украинский, и ни одна серьезная международная организация не признала полуостров российским, поэтому моряки абсолютно законно делали ту работу, которую делали предыдущие 26 лет. РФ воспользовалась этим моментом.

Было много слухов касательно того, что это было спланированной провокацией со стороны украинского руководства. Если отойти от политических передряг и говорить только с точки зрения юриспруденции, то наши моряки имели полное право находиться в тех водах.

- Что говорит об этой ситуации международное право?

- Международное право тоже гласит, что даже военизированные формирования имеют право в целях охраны или мониторинга той или иной территории находиться в территориальных или нейтральных водах. Эта ситуация не стала исключением.

Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- После того как украинские моряки попали в плен, начались спекуляции по поводу их статуса военнопленных?

- Было абсолютно ясно, что международные организации в таких случаях выступают арбитрами. Украинская позиция изначально была такая, что моряки - это военнопленные, ведь есть открытый военный конфликт между Россией и Украиной. Мы должны по процедуре обратиться к некоему арбитру, в том числе к ООН. А Российская Федерация поет ту же песню: войны нет, нет открытого конфликта, а на Донбассе, возможно, участвуют добровольцы.

Вы же знаете позицию президента Путина: Украина говорит, что это военнопленные, а Россия - что они вторглись в российские воды, и расценивает их как нарушителей закона. РФ понимает, что, если они признают статус военнопленных, будет совсем другой разговор. Возможно, кто-то скажет, что ООН долго признавала статус военнопленных, однако я считаю, что три месяца - это приемлемый срок. По Женевской конвенции этот статус дает, в частности, понимание, какое международное законодательство должно применяться в этой ситуации.

- Каким образом этот статус поможет защитить моряков в международных судах и других международных инстанциях?

- Ситуация по международным судам положительна в том смысле, что, скорее всего, будут удовлетворять иски украинской стороны, возможно, с какими-то корректировками. Потому что всему миру понятно, что сейчас происходит на территории Украины. А что касается российских и крымских судов, то с украинскими политическими заключенными и военнопленными всегда играет одна и та же скрипка - их считают преступниками, которые нарушили территориальную целостность либо же незаконно пересекли границу, либо обвиняют в убийстве российских граждан, как это было с Надеждой Савченко, и судят их по внутреннему законодательству РФ как обычных преступников. Их не выдают по экстрадиции, хотя соответствующий договор с РФ у нас есть, и все 24 года, до событий на Майдане, эта процедура проходила нормально. За последние три года мы не получили ни одного политзаключенного. Вы все видите ситуацию с Олегом Сенцовым, Романом Сущенко… Я как адвокат участвую в деле Романа Сущенко с украинской стороны, и нам все время что-то обещают - то на май, то на сентябрь…

Тут все просто: мы считаем их военнопленными, а РФ - нарушителями российского законодательства. ООН все "раскатала" по нормам международного права и признала наших моряков военнопленными.

Второй вопрос - реализация решений суда: мы все видим, что, когда Европейский суд по правам человека выносил решения по поводу Юрия Луценко или Юлии Тимошенко, они у нас не реализовывались. По решению международного арбитража со стороны России будет та же история: они будут говорить, что у них свое, российское законодательство, и моряков не отпустят. В лучшем случае эти ребята, герои, станут разменной картой и их смогут обменять на российских преступников.

- То есть ни одно решение международной инстанции не заставит Россию отпустить наших пленных моряков?

- Римский устав Россия не ратифицировала, поэтому применять решения суда в Гааге мы к ним не можем. Международный суд ООН тоже не работает с ними. ЕСПЧ они считают самым "лайтовым" судом, решения которого могут не выполнять - Россия является самым злостным нарушителем решений Европейского суда по правам человека. Поэтому документ то будет, но РФ не будет выполнять это решение. Это невыполнение может быть поводом для ужесточения санкций. То, что Россия выполнит решение какого-либо международного суда при президенте Путине, я исключаю.

- Как на ситуацию может повлиять тот факт, что 1 апреля Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ прекратит свое действие?

- Россия, как обиженная женщина может сказать: "Договора нет, и мы не будем ничего делать". Но они и так ничего не делают. Это может только стать поводом для того, чтобы сказать: "Мы не дружим, не сотрудничаем, почему мы тогда должны применять какие-то нормы международного права и идти на диалог с вами?" Это можно рассматривать, как некую лакмусовую бумажку для оценки того, как Российская Федерация "ценит" своих подданных. Где сейчас Ерофеев и Александров? Их же не видно! Здесь сидят российские граждане с российским паспортом, которые не имеют никакой защиты, и никто за них даже не борется. В российских СМИ нет никакой информации, даже их родственники не слышат, что Россия что-то пытается для них сделать. Только Украина старается получить своих граждан: забирайте своих, отдайте нам наших.

Фото: Евгений Котенко / Апостроф

Нормы международного права имеют обязующий характер для всех подписантов международных договоров, в большинстве договоров участвует и Российская Федерация, и Украина. Украина со скрипом, но выполняет международные соглашения, я говорю это не потому, что я украинец, а потому что - это факт, мы заинтересованы в этом. Российская Федерация же постоянно создает поводы, чтобы показать, что со времен СССР не выполняет не интересные для них международные договора и нормы международного права.

- Близятся выборы, и есть мнение, что моряков могут выпустить в качестве политического имиджевого жеста?

- Говоря по-молодежному, это будет очень "паливно", если сейчас отпустят украинских политзаключенных, военнопленных, которые находятся в РФ, и это станет бонусом для какого-то кандидата. Я сомневаюсь, это могут быть такие кандидаты, как Гриценко или Зеленский, у которых нет никакой власти. Если об этом объявит действующий президент, то, с одной стороны, это будет вроде как очень хорошо, что он смог, но с другой - очень похоже на какой-то политический пиар. Возможно, Российская Федерация захочет подложить свинью Порошенко и сказать: "На тебе моряков!". Как оправдываться?! Ведь еще не остыла история о том, что военное положение объявлялось под выборы. Но я исключаю вероятность, что у кого-то из кандидатов в президенты есть договоренность с РФ о том, чтобы выпустить моряков под выборы.

- Насколько может затянуться процесс освобождения моряков? Там, где они сейчас находятся, условия не очень хорошие, а у некоторых ребят есть проблемы со здоровьем…

- До конца апреля они будут находяться в СИЗО в Лефортово.

Как было с Романом Сущенко? Мы очень переживали, что когда будет вынесен вердикт, то его отправят в такие климатические условия, которые не пригодны для него, учитывая тот регион, из которого он приехал. Напомню: Сущенко жил во Франции последний год, а Сенцов - в Крыму, при этом его отправили просто в какое-то Зауралье. Мы переживали, что с Романом Сущенко будет та же история, и это станет методом уничтожения человека. К счастью, хотя Роман - далековато от Москвы, это не Сибирь. Я не исключаю, что моряков и других военнопленных могут также отправить в неблагоприятные условия. Мы же не глупые и понимаем, что оправдательного приговора не будет, потому что - это дело политическое. Если их отправят в плохие климатические условия, это станет рычагом давления, не только потому, что человеку физически тяжело находиться в Сибири, но и потому, что, как родственникам, так и адвокатам - тяжело будет туда добраться.

Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- Есть ли оптимистический прогноз?

- Да. Тут со мной могут не согласиться многие из политиков или моих коллег, но для России ведь главное - огласить приговор, признать человека преступником, а потом идти на переговоры: вроде, просите помилования. У Путина это, можно сказать, любимая история - вспомним Ходорковского или Надежду Савченко. В России, как и в Украине, приговор на стадии первой инстанции - это документ, который не набрал законной силы, нужно ждать апелляции. В РФ нужно подождать около 30 дней, чтобы подать апелляцию. Но это "стремно", ведь, не подавая апелляцию, мы как бы признаем, что человек виновен. А подавая апелляцию - мы боремся за человека, но продлеваем его пребывание в нечеловеческих условиях.

- Если будет приговор, уместно ли просить помилования?

- Всегда важнее человеческая жизнь. Есть юридические тонкости: не обязательно просить помилования именно обвиняемому. Вот когда Ильми Умерову огласили приговор, их с Ахтемом Чийгозом сначала отправили в Турцию, а потом в Киев. И хотя мы не видели документ, говорят, что о помиловании попросил местный муфтий, и на основании этого Умерова помиловали. Моряки тоже могут не признавать свою вину, а о помиловании могут попросить их родственники или кто-то из представителей власти. На самом деле, очень много зависит от одного человека - президента Российской Федерации. Если он скажет "нет", никакие юридические механизмы не помогут.