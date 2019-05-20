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Еврокомиссар призвал украинскую власть запустить рынок электроэнергии с 1 июля

понедельник, 20 мая 2019, 18:19
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Первоочередными задачами для новой украинской власти станет реализация реформ в сфере экономики и энергетики, и в частности скорейшая либерализация рынка электрической энергии.

Об этом в ходе брифинга, посвященного инаугурации нового президента Украины, заявил вице-президент Европейской Комиссии Марош Шефчович, передает корреспондент "Апострофа".

"Чрезвычайно важно завершить все необходимые действия, направленные на то, чтобы с 1 июля заработал либерализированный рынок электроэнергии", - подчеркнул европейский чиновник.

Шефчович также отметил, что собирается в ближайшее время обсудить эти вопросы с новым президентом Украины.

"Я уже имел возможность обсудить эти вопросы с премьер-министром, с украинской властью, и несколько позже буду иметь возможность говорить на эту тему с его высокопревосходительством президентом Украины", - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что от того, насколько успешно Украине удастся внедрить экономические реформы, и реформы в сфере энергетики будет зависеть, получит ли она очередной транш макрофинансовой помощи от западных партнеров.

"В этом отношении у президента будет очень быстрый старт, потому что уже на этой неделе в Украину прибывает миссия МВФ и Европейского союза, где дискуссия сосредоточится на вопросах экономики. Мы все верим в то, что эти переговоры пройдут успешно, поскольку именно от успеха этих реформ зависит, будет ли программа МВФ, и, соответственно, сможет ли Европейский Союз предоставить Украине помощь в рамках программы макрофинансовой помощи, которая является исключительно важной для финансовой стабильности Украины", - отметил вице-президент Еврокомиссии.

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