​Олигарх Путина пожаловался на американские санкции

Российский олигарх Виктор Вексельберг утверждает, что не имел отношения ни к аннексии Крыма, ни к вмешательству в выборы американского президента.

Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

Вексельберг рассказал журналистам, что всю свою жизнь пытался быть “человеком мира” и перевез в США свою семью. Теперь из-за санкций он не может видеться со своей дочерью и внуком, проживающими в США.

"Я русский. Я богатый. И да, я знаком с Путиным. В наше время этого достаточно [чтобы попасть под санкции]", - пожаловался Вексельберг.

Такую ситуацию он считает для себя "полным жизненным кризисом".

"Это не о деньгах, не о бизнесе. Это личное… Для меня весь мир был о возможностях. А теперь что?" - сетует Вексельберг.

Он признал, что встречался с Путиным, но многие делали это чаще и у них было больше вопросов для обсуждения.

"[Управление США по контролю за иностранными активами] хочет создать проблемы для России, но вместо этого они создают проблемы для международных компаний и стран", - заверил олигарх.

Комментируя присутствие на инаугурации Дональда Трампа в 2017 году, Вексельберг заявил, что посетил мероприятие из интереса к новому президенту.

В апреле 2018 года США ввели санкции в отношении российских олигархов из близкого окружения президента РФ Владимира Путина. Среди них - Олег Дерипаска, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, а также Игорь Ротенберг. Их счета в США заморожены, а американским гражданам и компаниям запрещено вести с ними бизнес.

Причиной такого шага было названо участие российского правительства "в ряде враждебных действий по всему миру", в частности - войне в Украине и Сирии.