​Погибли сотни детей: Зеленский назвал первую тему, которую поднимет в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил приоритетные вопросы встречи с представителями ЕС.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Прилетел в Брюссель. Впереди - ряд встреч на высшем уровне. Но из головы не идет 5-летний Кирилл. И еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины. По данным мониторинговой миссии ООН, на 1 июня этого года на Донбассе потеряли жизнь 147 маленьких украинский. 98 мальчиков. 49 девочек. Ранены 363 ребенка. Около 200 000 детей внутренне перемещенными лицами. Статус жертв войны получили почти 23 000 детей. Для десятков тысяч эта война обернулась насилием - психологическим, сексуальным, физическим", - написал Зеленский.

Президент также напомнил, что сегодня, в Международный день невинных детей.

"Я пользуюсь случаем, чтобы еще раз напомнить нашим европейским друзьям эти ужасные цифры и призвать Россию прекратить войну. Ради того, чтобы сохранить жизнь, в том числе детей", - весит он.

Зеленский подчеркнул, что основным по вопросам будете, как Украина вместе со странами ЕС будут давить на Россию для прекращения войны в Донбассе.

"Конечно, призывов мало. Поэтому мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня по вопросу - как мы вместе будем давить на агрессора Как мы заставлять его к миру? Верю, что вместе мы найдем решение. Пусть не сегодня, но обязательно найдем. Обязаны найти - ради детей", - подчеркнул Зеленск

Как сообщал "Апостроф", во время первого визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель международные журналисты не смогут задать ему вопросы.