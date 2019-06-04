Журналист указал на странную особенность будущего визита Зеленского в Брюссель

Во время первого визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель международные журналисты не смогут задать ему вопросы.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

Журналист отметил тот факт, что Зеленский не собирается давать совместную пресс-конференцию с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, а только сделает совместное заявление с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Также Йозвяк пишет, что Зеленский может не отвечать на вопросы во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Первый визит в Брюссель президента Украины и никакой возможности для СМИ задать вопрос?", - спрашивает журналист.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский и глава России Владимир Путин могут встретиться в столице Беларуси, Минске.