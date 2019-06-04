Среди спонсоров кампании Зеленского оказались партнеры сына Януковича

Среди спонсоров избирательной кампании Владимира Зеленского оказались люди, связанные с окружением беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом пишет The Babel.

Отмечается, что в общей сложности избирательная кампания обошлась Зеленскому в 156 млн грн.

В частности, 12 млн грн Зеленский внес сам. 66 миллионов ему перечислила партия "Слуга народа".

Сторонники Зеленского обеспечили ему около половины всей суммы. Так, 7 млн грн поступили от юридических лиц. 72 млн грн перечислили избиратели.

Самые крупные суммы перечислили социолог Игорь Дементьев и бизнесмен Андрей Савченко. Оба они связаны с ключевыми людьми из окружения Виктора Януковича.

Игорь Дементьев работал на “семью” беглого президента, а Андрей Савченко до сих пор ведет общий бизнес с Януковичем-младшим.

Социолог Игорь Дементьев перечислил в избирательный фонд Зеленского 140 тыс. грн. Дементьев впервые появился в украинском медиапространстве в 1999 году. Тогда на выборах мэра Киева он как президент социологического «Фонда свободы» завышал рейтинг Григория Суркиса.

В 2012 году Игорь Дементьев помог Сергею Арбузову стать первым вице-премьером в правительстве Николая Азарова.

Осенью 2014 года Дементьев стал первым заместителем главы правления Всеукраинского банка развития, который принадлежал Александру Януковичу. Главой правления банка была Валентина Арбузова — мать бывшего главы НБУ. В 2015 году банк ликвидировали.

Второго крупного донора Владимира Зеленского зовут Андрей Савченко. Он сделал одно из самых щедрых пожертвований на кампанию Зеленского — 1,5 млн грн.

Савченко родом из России, получил украинское гражданство в 2002 году. Бизнесмен является собственником или учредителем восьми компаний. Его бизнес-партнеры — сын бывшего президента Виктора Януковича и чиновник, которого подозревают в государственной измене.

Журналисты издания обратились за комментарием к Игорю Дементьеву, Александру Савченко и в штаб партии “Слуга народа”. В штабе партии утверждают, что пожертвования принимала бухгалтерия, у которой не было возможности скрупулезно проверить всех доноров.

Связаться с Савченко и Дементьевым theБабелю не удалось.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты рассказали о скандальных бывших регионалах в составе Зе-команды на Киевщине.