​Стало известно о планах ЕС по "крымским" санкциям против России

В Еврокомиссии предлагают продлить до 23 июня 2020 года санкции против России в связи с аннексией Крыма.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Bloomberg.

"ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя", - комментирует агентство решение ЕК, о котором ему стало известно из собственных источников.

Решение ЕС по санкциям против России связано с ситуацией вокруг Крыма - в блоке констатировали отсутствие каких-либо изменений в этой сфере со стороны России.

Срок действия нынешних санкций ЕС истекает 23 июня.

Санкции ЕС включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, которая меняет правила введения санкций в отношении делегаций.