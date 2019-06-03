RU  UA  EN

понедельник, 3 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

3 июня

22:10
Под Одессой на аттракционе произошла смертельная трагедия
21:56
Украина - Сербия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020
21:39
Один из главных фигурантов дела Гандзюк признал себя виновным
21:09
Нардепа Святаша могут лишить неприкосновенности за невозврат долгов
21:08
Убийство ребенка под Киевом: подозреваемых полицейских будут судить по новой статье
20:37
Зеленский внес в Раду новый законопроект о незаконном обогащении: в чем суть
20:34
Украина в блестящем стиле вышла в финал Мемориала Лобановского: видеообзор
20:20
Украина уверенно вышла в 1/4 финала чемпионата мира: видеообзор
20:05
Зеленский и Путин могут встретится: названа вероятная дата
19:35
"Динамо" объявило о первом летнем трансфере: опубликовано фото
19:31
СМИ рассказали о банковской афере экс-нардепа Скосаря
19:30
Умер ребенок, которому выстрелили в голову пьяные полицейские под Киевом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Урежут санкции: В Европе утвердили очередной опасный для Украины документ

понедельник, 03 июня 2019, 17:25
переглянути новину українською

В понедельник, 3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, которая меняет правила введения санкций в отношении делегаций.

Об этом сообщил глава делегации Верховной рады Украины в ПАСЕ Владимир Арьев у себя на странице в Facebook.

Он уточнил, что голосование по этому проекту ожидается уже в конце текущего месяца.

"Регламентный комитет принял проект резолюции, которая может изменить правила ПАСЕ. Голосование 24 июня на сессии Ассамблеи. Это плохой вариант, который усложняет санкционную процедуру, но полностью ее не ликвидирует, как того требовали россияне", - отметил Арьев.

Также дипломат рассказал и о рисках, которые ожидают Украину в ближайшем будущем. По его прогнозу, шансов удержать санкции против РФ в текущем виде крайне мало.

"Даже если резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте, но останется", - добавил он.

Арьев также добавил, что украинские делегаты в течение следующих трех недель будут пытаться убедить Ассамблею не принимать эту резолюцию, ведь это приведет к возвращению российской делегации в ПАСЕ и последующему снятию санкций против РФ.

Как сообщал "Апостроф", ранее Владимир Арьев отмечал, что принятое 17 мая решение комитета министров стран-участниц ПАСЕ о возвращении российской делегации в ассамблею, не приведет к непоправимым последствиям и отмене санкций против РФ.

Фотовзгляд

Все галереи
Погода 4-8 июня

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Возвращение России в ПАСЕ: к чему готовиться Украине

Кругом враги: почему люди Трампа начали воевать с командой Зеленского

Важно для Зеленского: что было не так с внешней политикой Порошенко

Зеленский и Порошенко в Париже: фото, видео и все подробности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: