Урежут санкции: В Европе утвердили очередной опасный для Украины документ

В понедельник, 3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, которая меняет правила введения санкций в отношении делегаций.

Об этом сообщил глава делегации Верховной рады Украины в ПАСЕ Владимир Арьев у себя на странице в Facebook.

Он уточнил, что голосование по этому проекту ожидается уже в конце текущего месяца.

"Регламентный комитет принял проект резолюции, которая может изменить правила ПАСЕ. Голосование 24 июня на сессии Ассамблеи. Это плохой вариант, который усложняет санкционную процедуру, но полностью ее не ликвидирует, как того требовали россияне", - отметил Арьев.

Также дипломат рассказал и о рисках, которые ожидают Украину в ближайшем будущем. По его прогнозу, шансов удержать санкции против РФ в текущем виде крайне мало.

"Даже если резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте, но останется", - добавил он.

Арьев также добавил, что украинские делегаты в течение следующих трех недель будут пытаться убедить Ассамблею не принимать эту резолюцию, ведь это приведет к возвращению российской делегации в ПАСЕ и последующему снятию санкций против РФ.

Как сообщал "Апостроф", ранее Владимир Арьев отмечал, что принятое 17 мая решение комитета министров стран-участниц ПАСЕ о возвращении российской делегации в ассамблею, не приведет к непоправимым последствиям и отмене санкций против РФ.